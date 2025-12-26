民調顯示陳亭妃領先謝龍介38.6個百分點 對外優勢顯著

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民調顯示陳亭妃領先謝龍介38.6個百分點，對外優勢顯著。圖／聯合報系資料照片
2026年台南市長選舉逐漸升溫，藍綠布局日益明朗，國民黨方面已確定由立法委員謝龍介出戰，民進黨則仍待黨內初選結果出爐。根據匯流新聞網公布最新民調顯示，在攸關勝負關鍵的「對外對決」指標上，民進黨立委陳亭妃展現出明顯領先優勢，不僅大幅拉開與謝龍介的差距，也在整體對外競爭力上領先黨內對手林俊憲

從對決數據來看，民調顯示，陳亭妃在對上謝龍介的情境下，支持度為57.1%，謝龍介僅18.5%，雙方差距高達38.6個百分點；相較之下，林俊憲對決謝龍介時，支持度為51.6%，謝龍介為28.5%，差距為23.1個百分點。兩組數據對照顯示，陳亭妃在對藍營候選人的整體領先幅度，較林俊憲多出15.5個百分點。

分析支持結構可見，陳亭妃的優勢主要來自跨黨派與中間選民的吸納能力。民調指出，在國民黨支持者中，有24.8%支持陳亭妃，支持林俊憲者僅10.6%；民眾黨支持者方面，49.0%支持陳亭妃，僅12.1%支持林俊憲；在中間選民族群中，44.0%支持陳亭妃，亦大幅領先支持林俊憲的24.5%。相關數據顯示，陳亭妃在非綠選民與游離選民間，是相對穩固的領先基礎。

相較之下，林俊憲的支持結構則明顯集中於民進黨基本盤。調查顯示，民進黨支持者中，84.7%表態支持林俊憲，高於支持陳亭妃的74.1%。在「黨內互比」題型中，整體台南市民有42.7%支持陳亭妃、33.0%支持林俊憲，陳亭妃領先9.7個百分點。

綠營人士表示，綜合各項數據觀察，民調所呈現的訊息是，無論是在對藍營候選人的直接對決、跨黨派支持結構，或整體市民互比指標上，陳亭妃皆展現出較為全面且穩定的優勢。隨著國民黨完成整合、藍白合作態勢逐步成形，民進黨若要在2026年守住台南，初選結果勢必將更加重視「對外能否大幅領先」的實戰指標，而非僅止於黨內基本盤的消長。

該份民調由「CNEWS匯流新聞網」民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為12月22日至23日，調查對象為戶籍在台南市年滿20歲的台南市民。本次調查仿民進黨初選方式，採用家戶電話進行調查，共計完成1074份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.99個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。

民調顯示陳亭妃領先謝龍介38.6個百分點 對外優勢顯著

