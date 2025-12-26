聽新聞
宏都拉斯新總統親台 選前說「將恢復與台灣邦交」

聯合報／ 國際中心／綜合報導
阿斯夫拉在總統大選前曾表示，和台灣有邦交時，宏都拉斯的情況比現在「好一百倍」。 （法新社）
阿斯夫拉在總統大選前曾表示，和台灣有邦交時，宏都拉斯的情況比現在「好一百倍」。 （法新社）

阿斯夫拉當選宏都拉斯總統，選前他曾說，當選後將重新審視現任總統卡斯楚與中國大陸所簽的協議，並直言台宏邦交時，宏國的情況比現在「好一百倍」；他領導的宏國新政府，也將恢復與台灣的邦交。

選前阿斯夫拉說，宏國和台灣有邦交時，宏國獲更多援助，貿易活動也更興盛。選前他接受彭博訪問時提到，「我心中有個清楚的三角形概念，那就是美國、以色列與台灣。我很清楚，在這些友好國家組成的三角形格局下，我們就能建立強大團隊，為宏國覓得解方」。

我國一九四一年和宏國建立公使級外交關係，一九六五年升格為大使級，直至卡斯楚任內的前年三月廿六日，宏國政府因要求我國提供達廿四點五億美元（約台幣七七八億元）的經援未果而宣布與我國斷交，結束達八十二年的邦誼。我國外交部也宣布，全面終止與宏國的合作與援助計畫，宏國當天則與大陸建交。

宏國原先預期與大陸建交的好處落空，北京承諾提供的各項援助和締結雙邊自貿協定（ＦＴＡ）至今沒到位，其飼養白蝦的產業反而因少了台灣市場而瀕臨崩潰，台宏斷交後，宏國蝦類外銷銳減近七成，至少六十家公司被迫關門、約一點四萬人失業。

失業問題和陸宏雙邊貿易急劇失衡等因素，使阿斯夫拉等兩位在野黨的總統候選人選前皆表明，當選將考慮與台灣恢復邦交。

如今阿斯夫拉當選，宏國接下來在兩岸間是否再度外交轉向備受關注。

宏都拉斯新總統親台 選前說「將恢復與台灣邦交」

