台宏恢復邦交？外交部：立場務實開放

阿斯夫拉當選宏都拉斯總統，選前他曾說，當選後將重新審視現任總統卡斯楚與中國大陸所簽的協議，並直言台宏有邦交時，宏國的情況比現在「好一百倍」；他領導的宏國新政府，也將恢復與台灣的邦交。

2025-12-26 01:30