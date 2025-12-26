聽新聞
台宏恢復邦交？外交部：立場務實開放

聯合報／ 記者張文馨陳宥菘／綜合報導
宏都拉斯國家選舉委員會宣布，國家黨候選人阿斯夫拉贏得總統選舉。由於阿斯夫拉競選過程中主張當選後與中華民國恢復邦交，引發關注。我外交部發言人蕭光偉昨表示，尊重宏都拉斯選舉結果，對於外界關切事項，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。

蕭光偉表示，外交部尊重宏都拉斯人民依憲政體制並透過民主機制所選出的新任國家領導人，同時呼籲宏國總統當選人以民為本，以對宏國人民有利為出發點推動新政。

涉外人士指出，與各國平等互惠的交往是台灣既定的外交政策，對於有助提升台灣國際地位、拓展國際空間的機會，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待。

由於阿斯夫拉選前曾表示，他勝選後將與台灣復交，也讓北京態度受到關注。大陸外交部昨天重申「一個中國原則」。

林劍回應，總統選舉是宏都拉斯內部事務，中方尊重宏都拉斯人民的選擇。但林劍強調，中方願同宏方一道，在一個中國原則基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。

宏都拉斯現任總統卡斯楚在二○二三年三月廿六日宣布與台灣斷交，轉向與中國大陸建交。

宏都拉斯新總統親台 選前說「將恢復與台灣邦交」

阿斯夫拉當選宏都拉斯總統，選前他曾說，當選後將重新審視現任總統卡斯楚與中國大陸所簽的協議，並直言台宏有邦交時，宏國的情況比現在「好一百倍」；他領導的宏國新政府，也將恢復與台灣的邦交。

台宏恢復邦交？外交部：立場務實開放

宏都拉斯國家選舉委員會宣布，國家黨候選人阿斯夫拉贏得總統選舉。由於阿斯夫拉競選過程中主張當選後與中華民國恢復邦交，引發關注。我外交部發言人蕭光偉昨表示，尊重宏都拉斯選舉結果，對於外界關切事項，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。

