快訊

宏都拉斯總統當選人選前承諾「將與台灣復交」？外交部回應了

冷氣團發威！5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐現10度以下低溫

廠商不想做了！重建雪山三六九山莊卡關 國家公園署：明年底完工有難度

聽新聞
0:00 / 0:00

宏都拉斯新總統將與我復交？ 外交部：沒有評論

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
我外交部發言人蕭光偉今天（25日）表示，尊重宏都拉斯選舉結果。圖為宏都拉斯與中華民國國旗資料照片。（路透）
我外交部發言人蕭光偉今天（25日）表示，尊重宏都拉斯選舉結果。圖為宏都拉斯與中華民國國旗資料照片。（路透）

宏都拉斯國家選舉委員會於當地時間12月24日宣布，由國民黨（National Party）總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得總統選舉。由於阿斯拉夫競選過程中主張當選後與中華民國恢復邦交，引發關注。我外交部發言人蕭光偉今天（25日）表示，尊重宏都拉斯選舉結果，對於外界關切事項，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。

⭐2025總回顧

蕭光偉表示，外交部尊重宏都拉斯人民依循憲政體制並透過民主機制所選出的新任國家領導人，同時呼籲宏國總統當選人以民為本，以對宏國人民有利為出發點推動新政。

涉外人士指出，與各國平等互惠的交往是台灣既定的外交政策，對於有助提升台灣國際地位、拓展國際空間的機會，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待。

涉外人士也提到，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）先前出訪中南美洲時，曾經公開肯定瓜地馬拉與台灣維持邦交；此外，台灣支持貝里斯白蝦產業，並在今年順利開放輸台，這也是外交部推動榮邦計畫、透過經濟外交協助友邦繁榮的成果，希望產生示範效果，讓更多邦交國的周邊國家樂意和台灣發展關係。

外交部 宏都拉斯

延伸閱讀

相差不到一個百分點！川普力挺宏都拉斯總統候選人險勝 對手拒絕認輸

川普欽點宏都拉斯候選人阿斯夫拉當選總統 美國務卿表歡迎

宏都拉斯總統大選重新計票 傳最快24日公布當選人

宏都拉斯總統難產 美國拒發選舉官員簽證

相關新聞

退出民眾黨台中北屯市議員提名競爭 陳諭韋同時退黨改以無黨籍參選

民眾黨台中市黨部今證實，原本有意台中市北屯區市議員提名的陳諭韋因認為自己準備已久，不願再等候黨內協調提名，已經主動退黨。...

土耳其正名Türkiye 駐台代表細說Turkey謬誤始末

今天是耶誕節，美國有吃烤火雞大餐的傳統習俗，但火雞的英文「turkey」是土耳其人長年來的痛，土耳其駐台代表柯睿表示，正...

宏都拉斯新總統將與我復交？ 外交部：沒有評論

宏都拉斯國家選舉委員會於當地時間12月24日宣布，由國民黨（National Party）總統候選人阿斯夫拉（Nasry...

民眾黨台中市北屯爭提名硝煙起 吳皇昇為貼黨名稱被記2警告

台中市前新聞局長吳皇昇爭取台灣民眾黨下屆北屯區市議員提名，近日掛起多面看板，卻被大肚區主任黃楓仁檢舉，指依黨內規定，未被...

林宜瑾批白蹭青年基本法 黃國昌：拖4個月才協商「只會騙選民」

民眾黨控民進黨拖延青年基本法，稱教文委員會召委林宜瑾拒收陳情書，林宜瑾反駁她有收下陳情書，批民眾黨蹭法案聲量。民眾黨主席...

日重量級議員接連訪台 李逸洋：展現台日守護民主

近日多位日本重量級國會議員接連訪問台灣，駐日代表李逸洋今天透過臉書發文表示，在區域情勢高度敏感、台海安全備受關注之際，日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。