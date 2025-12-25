快訊

退出民眾黨台中北屯市議員提名競爭 陳諭韋同時退黨改以無黨籍參選

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨台中市黨部今證實，原本有意台中市北屯區市議員提名的陳諭韋因認為自己準備已久，不願再等候黨內協調提名，已經主動退黨。圖／取自陳諭韋臉書
民眾黨台中市黨部今證實，原本有意台中市北屯區市議員提名的陳諭韋因認為自己準備已久，不願再等候黨內協調提名，已經主動退黨。圖／取自陳諭韋臉書

民眾黨台中市黨部今證實，原本有意台中市北屯區市議員提名的陳諭韋因認為自己準備已久，不願再等候黨內協調提名，已經主動退黨。陳諭韋將改以無黨籍參選，也在臉書貼出「初次參選發表」表示「不是因為黨內派系的安排，也不是政治算計的產物。我之所以參選，是因為真心希望能用更多、更具實質影響力的方式，為里長、為社區、為整個北屯區帶來改變。」

民眾黨在北屯區的市議員選舉競爭激烈，目前仍有台中市前新聞局長吳皇昇、市議員江和樹議會主任邱于珊、中央委員許瑞宏相爭。

據了解，陳諭韋原為國民黨籍的南投縣埔里鎮代會前副主席，2022年選舉期間因樁腳被控設宴款待選民，或以現金賄選，高等法院台中分院2023年12月，判決她當選無效確定，她的鎮民代表與副主席職務都因此被解職。她很早就在北屯跑，並積極參與獅子會等社團活動，起步算早。

市黨部主委陳清龍說，北屯區因競爭激烈，提名作業會緩一些時間，目前除了陳諭韋因認為自己準備已久，不願久等而退黨，另還有吳皇昇、邱于珊和許瑞宏爭取提名。他說，自己是選舉出身，看待此事認為大家都想競爭，代表都有為地方服務的心，而且戰鬥力很強，值得正面看待。北屯區提名1人的原則不會變，未來第一階段仍會以協調為先，協調不成就再進行民調。

台中市 議員

