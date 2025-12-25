民眾黨台中市北屯爭提名硝煙起 吳皇昇為貼黨名稱被記2警告

台中市前新聞局長吳皇昇爭取台灣民眾黨下屆北屯區市議員提名，近日掛起多面看板，卻被大肚區主任黃楓仁檢舉，指依黨內規定，未被提名前不能掛出黨的頭銜。吳因此遭民眾黨記兩警告處理，但黨內的批評未歇，同樣有意在北屯參選的邱于珊昨晚更在民眾黨的媒體群組裡貼出黃楓仁的批評臉書，看得出來離整合還有很大距離，市黨部主委陳清龍今表示，有競爭是好事，顯示戰鬥力強，初選希望仍以協調為，不得已才會進入第二階段的民調。

吳皇昇為此在臉書發文，表示自己是守規的黨員「有處分，我接受，並配合遮改」，但在其他政黨，爭取提名時秀出所屬早已是鼓勵從政、行之有年的常態，身為民眾黨員，都是抱著傾家蕩產、九死一生的氣魄，才敢跳進藍綠夾殺的戰場裡，「我想大聲介紹家門，卻必須保持沉默」。但他已遵守規定把看板上「台灣民眾黨」5字先遮了起來。

但是，吳皇昇在此風波中也受到台中市議員江和樹的留言說「感同身受，尤其是我們黨內的同志檢舉才是可悲，加油。」吳也立即回說「謝謝和樹議員」。

黃楓仁批評，有人明明違反了初選既定的規則，卻在事後把話說得冠冕堂皇，彷彿自己才是制度的捍衛者，這樣的行徑格外令人反感。規則的存在，本就是為了確保公平與秩序，一旦選擇參與，就該共同遵守，而不是在有利時高舉原則、不利時踐踏制度。真正負責任的態度，不是用華麗辭藻合理化錯誤，而是坦然面對、誠實承擔，並以行動修正偏差。否則，再動聽的言辭，也只是掩蓋私心的外衣，終究難以說服民眾。