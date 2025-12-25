林宜瑾批白蹭青年基本法 黃國昌：拖4個月才協商「只會騙選民」

民眾黨控民進黨拖延青年基本法，稱教文委員會召委林宜瑾拒收陳情書，林宜瑾反駁她有收下陳情書，批民眾黨蹭法案聲量。民眾黨主席黃國昌今批評，草案8月送出委員會，直到12月才召集協商拖4個多月，甚至是民眾黨拜託立法院長韓國瑜召開協商，連客觀的事實都要騙嗎？

黃國昌表示，請林宜瑾不要迴避問題，她當召委的「青年基本法」是8月初送出委員會，12月18日才召集協商拖了4個多月是客觀事實，民進黨非常會做大內宣，開記者會說青年基本法多重要，結果審畢的時候，林宜瑾為什麼不召集協商？

黃國昌說，後來林宜瑾為什麼召集協商，是因為民眾黨等不下去了，拜託立法院長韓國瑜召集協商，民進黨還跑出來抗議，說應該由他們召集協商，自己該做的事情不做，卡住整個法案，後來韓國瑜在協商會議上做成結論，請林宜瑾趕快召集協商。林到12月的時候才召集協商，這全部都是客觀的事實，林宜瑾想要模糊問題的焦點，門都沒有，歡迎林宜瑾站出來公開辯論。

黃國昌批評，這種客觀事實都要騙？騙台南選民還不夠，連全台灣的年輕人都要騙？民進黨、林宜瑾你要騙到什麼時候？民眾黨跟民進黨不一樣，不會打嘴砲、搞大內宣，歡迎民進黨站出來說清楚講明白，最好是賴清德總統站出來，公開辯論都可以，想要用綠媒優勢洗地、抹黑在野黨？送賴總統4個字，門都沒有。