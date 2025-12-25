日重量級議員接連訪台 李逸洋：展現台日守護民主

近日多位日本重量級國會議員接連訪問台灣，駐日代表李逸洋今天透過臉書發文表示，在區域情勢高度敏感、台海安全備受關注之際，日本國會議員以實際行動訪台，充分展現對台灣的堅定支持，也凸顯台日關係在壓力之下持續深化的重要意義。

李逸洋指出，包括河野太郎、萩生田光一、鈴木馨祐、瀧波宏文等多位日本重量級國會議員，近日分別組團訪台，訪團成員多曾擔任內閣大臣或重要政府職務，政治份量十足。

他指出，此一系列訪問，正值日本首相高市早苗於國會表明「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」之後，中國隨即對日本展開經濟、外交、軍事及網路等多層面的複合式施壓。在此背景下，日本國會議員仍選擇訪台，意義尤為重大。

李逸洋發文強調：「這是以具體行動宣示台灣及日本無懼於中國的恫嚇威脅，將攜手同心為維護民主自由及捍衛區域和平穩定而並肩努力。」他指出，中國的打擊力道愈大，反而促使台日之間的連結更加緊密。

他進一步表示，台灣駐日代表處今年協助安排日本國會議員訪台的人數，已較原定年度計畫大幅超出53%，顯示在中國挑釁威逼下，台日關係往前邁進一大步。

李逸洋也分享，他平時在與日本參、眾議員交流時，均積極邀請對方訪問台灣。不論是多次訪台的友台議員，或多年未曾來訪者，「只要能夠成行，對台日友好都是加分」。

最後，李逸洋表示，總統賴清德與副總統蕭美琴近日密集接見日本訪團，他呼籲社會各界持續支持台日交流與合作，「希望大家一起為台灣加油，也為日本加油」。