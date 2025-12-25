影／「對手是賴清德」 謝龍介拚台南市長：全國最艱困但有信心

國民黨中央昨天正式徵召立委謝龍介參選2026年台南市長。謝龍介指出，今年選戰局勢與過往不同，三大政黨在提名策略上均提前布局，打破過往的慣例，民進黨預料最快在明年1月完成提名，整體選戰時程明顯前移，國民黨也必須調整節奏。

謝龍介表示，過去國民黨多半在4至6月完成提名，但因應民進黨提早布局，國民黨也必須調整節奏，特別是在台南、高雄、屏東、台東等長期被視為艱困選區，提前完成布局，有助於候選人及早整合資源、展開經營。

他指出，民進黨身為中央執政黨，勢必整合行政與黨務資源，全力備戰2026地方選舉，因此國民黨必須提早應對。此次率先完成提名，正是因應民進黨全面性布局的必要作為。

談到台南選情，謝龍介直言，台南是賴清德總統的本命區，基本上是面對賴總統在打的選戰，在22縣市中，台南市是最艱困的，也最具挑戰性。但他強調，不會退縮，將正面迎戰，爭取翻轉局勢。

針對民進黨內初選立委林俊憲和陳亭妃競逐激烈，謝龍介表示，希望國民黨黨職與公職人員勿介入民進黨內部競爭，讓對方自然產生候選人，國民黨將以正大光明的方式迎戰。

他重申，台南鄉親已給民進黨執政32年，對現況累積相當多不滿，期盼透過選舉帶來改變。也強調，無論最終對手是誰，國民黨都將全力以赴，爭取在2026年奪回台南市政權。