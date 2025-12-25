指賴總統嚴重缺乏政治安全感！鄭麗文：忌憚的不是我與黃國昌「而是蔡英文」

適逢行憲紀念日，國民黨主席鄭麗文表示，賴清德總統不願意尊重民主國會多數，提出真正超越黨派，忠於憲法法理的大法官人選，私心昭然若揭，他想矮化憲法法庭成為他個人的私人法庭，按照他的意識形態、意志和政治利害來做憲法判決，毀憲亂政、罄竹難書。

北捷隨機攻擊事件釀嚴重傷亡，前總統蔡英文在平安夜發聲表達哀悼之意，期許台灣能進續溫柔前進。被質疑其任內推動實質廢死，造成社會動盪。

鄭麗文表示，蔡英文最近一直很想提高她的聲量，讓大家知道她跟賴清德之間，更值得大家懷念，這些民進黨內互別苗頭、互相傾軋，正是今天賴清德總統嚴重缺乏政治安全感的來源，她都可以非常強烈的感受到賴清德如鯁在喉、芒刺在背，「他忌憚的不是我，也不是黃國昌」，他真正忌憚的就是蔡英文。

鄭麗文說，她由衷希望民進黨政治領導人們，「你們在那邊神仙打架，受苦的、悲哀的是所有無辜的台灣人民，」耽誤的是台灣的發展，破壞的是台灣的憲政，請賴總統拿出政治智慧，好好管管你後面那一位吧！

鄭麗文也批評，憲法法庭拋棄應該要超然獨立的格局，淪為執政黨政策的執行者，甚至於做出很多公然違背憲法法理的決定，這也是為什麼到今天賴清德總統不願意尊重民主國會多數，提出真正超越黨派、超然獨立，忠於憲法法理的大法官人選，

鄭麗文說，今天所有的始作俑者就是賴總統，毀憲亂政、罄竹難書，甚至最近更粗暴地，直接違背憲法法庭開庭的原則，透過少數的法官就想作出相關的憲法判決，完全藐視憲法法庭組成的憲法規定。

鄭麗文說，因為這種偏差，完全破壞憲法法庭存在應該有的價值，才會導致種種的扭曲，直接產生嚴重的民怨跟社會問題。這不是高層政治鬥爭的問題而已，他不應該成為賴清德個人政治利害算計跟他自己喜好的法庭。