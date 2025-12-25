民進黨支持度暴增？醫看穿民調：朝野亂鬥都枉然 嘆2028台灣慘哉

政黨支持度最新民調，綠營支持度較上月暴增7.3%，支持度達3成8，比藍白相加還高。時事評論家、醫師沈政男分析民調後大嘆，綠營基本盤完全沒變，近兩年朝野亂鬥都是枉然，2028若賴又連任，藍白贏了國會，台灣就2個字「慘哉」。

台灣民意基金會日前公布最新民調，民進黨支持度38.4%、國民黨20.6%、民眾黨16.7%、其他政黨1.6%、沒特別支持哪一個政黨22.2%、不知道0.4%；與上月相比，民進黨支持者暴增7.3個百分點，國民黨支持者銳減5.2個百分點，民眾黨支持者增加2個百分點，中性選民下滑2.5個百分點，藍白相加還比綠少。

沈政男指出，台灣民意基金會最新數據，綠營支持度增加7%，賴清德總統滿意度也快速上升，相關數據呈現，其實是大罷免效應散去，就回到了今年上半年程度，但也沒辦法回升到去年蜜月期程度，目前大約就是4成左右。

而賴的滿意度跟政黨支持度連動，主要決定因素是政黨版圖，就目前來看，其政黨版圖跟2024他當選總統時，不是差不多，而是完全一樣，僅是每個月有起有落，也就是藍白加起來大約等於或稍微贏過綠營，一年多來趨勢並無明顯改變。

他進一步表示，以選票的基本盤來說，不是政黨支持度，而是連中間選民也計算進去的數據，這意味著「中間選民的意見才是關鍵」，而藍白加起來還是明顯大於綠營，證據就是大罷免的投票結果。

然就無特定政黨偏好者對賴的滿意度，震傳媒民調滿意度近3成、不滿意達4成7；美麗島民調中間選民不滿意度更逾6成。但林濁水說賴清德2028連任的可能性大，可用民調來看，還在未定之天，因藍白合，一加一會等於多少，沒人知道。