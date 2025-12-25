快訊

警查張文生活軌跡...熱愛打遊戲上情色網站 購飛機杯解決生理需求

蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接

半導體風雲／台積防羅唯仁竊密 製程騰籠換鳥、更改代號

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨支持度暴增？醫看穿民調：朝野亂鬥都枉然 嘆2028台灣慘哉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台灣民意基金會23日公布台灣人的政黨支持傾向。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會23日公布台灣人的政黨支持傾向。圖／台灣民意基金會提供

政黨支持度最新民調綠營支持度較上月暴增7.3%，支持度達3成8，比藍白相加還高。時事評論家、醫師沈政男分析民調後大嘆，綠營基本盤完全沒變，近兩年朝野亂鬥都是枉然，2028若賴又連任，藍白贏了國會，台灣就2個字「慘哉」。

⭐2025總回顧

台灣民意基金會日前公布最新民調，民進黨支持度38.4%、國民黨20.6%、民眾黨16.7%、其他政黨1.6%、沒特別支持哪一個政黨22.2%、不知道0.4%；與上月相比，民進黨支持者暴增7.3個百分點，國民黨支持者銳減5.2個百分點，民眾黨支持者增加2個百分點，中性選民下滑2.5個百分點，藍白相加還比綠少。

沈政男指出，台灣民意基金會最新數據，綠營支持度增加7%，賴清德總統滿意度也快速上升，相關數據呈現，其實是大罷免效應散去，就回到了今年上半年程度，但也沒辦法回升到去年蜜月期程度，目前大約就是4成左右。

而賴的滿意度跟政黨支持度連動，主要決定因素是政黨版圖，就目前來看，其政黨版圖跟2024他當選總統時，不是差不多，而是完全一樣，僅是每個月有起有落，也就是藍白加起來大約等於或稍微贏過綠營，一年多來趨勢並無明顯改變。

他進一步表示，以選票的基本盤來說，不是政黨支持度，而是連中間選民也計算進去的數據，這意味著「中間選民的意見才是關鍵」，而藍白加起來還是明顯大於綠營，證據就是大罷免的投票結果。

然就無特定政黨偏好者對賴的滿意度，震傳媒民調滿意度近3成、不滿意達4成7；美麗島民調中間選民不滿意度更逾6成。但林濁水說賴清德2028連任的可能性大，可用民調來看，還在未定之天，因藍白合，一加一會等於多少，沒人知道。

沈政男大嘆，「一年多來，朝野大亂鬥，大家都想把對方擊倒，但從民調來看，都是枉然！」並提到在總統選舉，藍白優勢會因主權問題（統獨立場）出現縮減，幅度多少不知道；若2028又是賴連任，藍白贏了國會，那台灣就2個字「慘哉」。

圖為民進黨團今年4月占據立法院主席台高喊「顧民主、護台灣」，並要求院長韓國瑜盡速召集朝野協商。圖／聯合報系資料照片
圖為民進黨團今年4月占據立法院主席台高喊「顧民主、護台灣」，並要求院長韓國瑜盡速召集朝野協商。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團宣布提案彈劾賴清德總統，現場擺出賴清德合成照，影射賴清德是袁世凱。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團宣布提案彈劾賴清德總統，現場擺出賴清德合成照，影射賴清德是袁世凱。圖／聯合報系資料照片

藍白合 民調 綠營

延伸閱讀

北捷隨機攻擊…精神醫曝疑模仿美國血案「戴防毒面具穿軍事裝備」

北捷隨機攻擊放煙霧不只掩護犯案？ 精神科醫揭凶手暗黑心理

隨機殺人引日本關注「通魔型」犯罪 醫師分析犯嫌共同特徵

憲法法庭停擺1年復活 醫怒嗆大法官：配合當權者亂搞「數學都不會算」

相關新聞

慶祝行憲紀念日！憲政機關靜悄悄 司法、立法二院還快轉到元旦

今天是行憲紀念日，全國從今年起恢復放假一天，不過，民眾經過台北市街頭發現，包括行政院、立法院等機關不像過去會布置紀念行憲...

指賴總統嚴重缺乏政治安全感！鄭麗文：忌憚的不是我與黃國昌「而是蔡英文」

適逢行憲紀念日，國民黨主席鄭麗文表示，賴清德總統不願意尊重民主國會多數，提出真正超越黨派，忠於憲法法理的大法官人選，私心...

民進黨支持度暴增？醫看穿民調：朝野亂鬥都枉然 嘆2028台灣慘哉

政黨支持度最新民調，綠營支持度較上月暴增7.3%，支持度達3成8，比藍白相加還高。時事評論家、醫師沈政男分析民調後大嘆，...

黃暐瀚斷言民眾黨2小雞當選 吳怡萱曝要跟「國民黨那位」拚到底

民眾黨前發言人吳怡萱、前副秘書長許甫投入明年北市議員選舉，今接受媒體人黃暐瀚專訪，吳怡萱透露會跟選區國民黨鍾小平拚到底，...

李登輝訪日恐「出大事」 1994年外交文書揭中國強力施壓

日本外務省24日公開的1994年外交文書揭露，中國政府曾就台灣前總統李登輝計畫赴日一事，對日本政府施加高度政治壓力。文件...

從「在野獨裁」 看「賴清德語錄」是怎樣煉成的

從政多年的賴清德總統，創造過不少膾炙人口的「賴語錄」。最新力作，是指控占立法院絕對多數的藍白「在野獨裁」。稍微了解政治學理的都知道，所謂的獨裁，若無掌握行政權絕無可能，因此只有立法權的立法院，斷無可能行「獨裁」之實。這樣缺乏政治常識的指控，自然也引發各方非議，甚至說真正獨裁的不是在野黨，而是五權掌控四權的賴總統自己。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。