黃暐瀚斷言民眾黨2小雞當選 吳怡萱曝要跟「國民黨那位」拚到底

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨前副秘書長許甫（中）、前發言人吳怡萱（右）今到POP Radio「POP撞新聞」節目接受主持人黃暐瀚（左）專訪。圖／取自YouTube「POP Radio聯播網 官方頻道」
民眾黨前副秘書長許甫（中）、前發言人吳怡萱（右）今到POP Radio「POP撞新聞」節目接受主持人黃暐瀚（左）專訪。圖／取自YouTube「POP Radio聯播網 官方頻道」

民眾黨前發言人吳怡萱、前副秘書長許甫投入明年北市議員選舉，今接受媒體人黃暐瀚專訪，吳怡萱透露會跟選區國民黨鍾小平拚到底，兩人也強調會努力讓支持者支持自己，黃暐瀚更斷言，「我覺得他們兩個都會當選。」

中正萬華8席議員，除了民進黨吳沛憶選上立委，7席為國民黨鍾小平、吳志剛、郭昭巖跟應曉薇，以及民進黨劉耀仁、洪婉臻和無黨籍徐立信；目前有意參選不只民眾黨吳怡萱，藍營前中將副司令張延廷、綠營資深記者馬郁雯等人都表態。

吳怡萱談及，議員是多席次選舉，的確競爭激烈，所以她必須要把曾經投給民眾黨政黨票的支持者全部找出來。只要找出來，願意支持、跟她一起努力前行，她會有很強大的後盾，不用擔心這些挑戰的來臨。

她認為，好的人才能夠留下來，或大家為台灣一起努力，其實沒有一定要你死我活。但話鋒一轉，「在我的選區有一個要你死我活的人，我會跟他拚到底」，很會投三分球的那一位是國民黨另當別論的人，其他人就是各自努力。

吳怡萱說，偶爾還是會看到鍾小平出現在選區，其實他本人是客氣的，但是每一次客氣完之後，上節目講話就非常不客氣。她認為，人的基本底線還是要有，對她來說，柯文哲被他的誣蔑，自己會一直記在心裡面。一個民意代表不能做出一些違背自己道德底線的事情，國民黨只有這一位另當別論。

至於松信選區9席議員，除國民黨王鴻薇、徐巧芯轉任立委，民進黨許家蓓病逝，藍營現有議長戴錫欽、秦慧珠、詹為元及綠營洪健益、張文潔、許淑華；目前國民黨前發言人李明璇、楊智伃等新人輩出。

許甫直言，議員是多席次選舉，松信空出3席，是非常競爭的選區，他強調還是要靠個人的特質跟努力，讓支持民眾黨的民眾先支持自己。猶如金城武所言「外界愈亂，心愈靜（應是：世界越快，心則慢）」做好自己，穩穩地一步一步往前進。

