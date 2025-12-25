民眾黨找蔣萬安站台？小雞：我們有「老母雞」柯文哲

民眾黨前發言人吳怡萱、前副秘書長許甫昨請辭，投入明年中正萬華、松山信義區的議員選戰。不過，民眾黨似乎沒要提市長參選人，恐無母雞帶領，兩人今接受媒體人黃暐瀚專訪，直言有「老母雞」前市長、前主席柯文哲。

吳怡萱、許甫今天接受POP Radio「POP撞新聞」節目主持人黃暐瀚專訪，被問及民眾黨2022年母雞黃珊珊帶領下最後上了4席，但目前看起來沒要提出2026年市長參選人，會不會擔心最後沒有領頭羊？

吳怡萱說，當時黃珊珊帶著小雞們在各選區跑，的確有母雞效應，會是讓小雞們更被看見；今年縱使沒母雞，這場選舉對她是自己跟自己的挑戰，選舉靠自己最重要，還是要努力勤跑，就算沒有母雞，還是要讓自己的能量發揮到最大，她要跨越自己過去的成績，「有沒有母雞是順其自然。」

許甫說，議員參選人還是要讓大家認識為什麼要投自己，而民眾黨內，「我們也有所謂的『老母雞』」、前市長柯文哲，相信他會照顧、拉抬、跟著一起選舉和帶來一些經驗。」

至於藍白如何合作、會不會找蔣萬安站台？許甫坦言，蔣萬安會拉抬國民黨議員參選人，唯一有可能是未來他的服務處開幕或一些親子活動，會邀蔣來。吳怡萱說，對於相同理念的參選人，民眾黨都保持友好，但要去拜託人家的母雞來幫忙，真的影響到對方，「我們也不好意思」，民眾黨有老母雞，柯文哲是帶動市政的象徵。