快訊

LINE免費貼圖10款！熊大兔兔曖昧情這裡有、「在哭喔」圖案腦中有聲音

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨找蔣萬安站台？小雞：我們有「老母雞」柯文哲

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨前副秘書長許甫（中）、前發言人吳怡萱（右）今到POP Radio「POP撞新聞」節目接受主持人黃暐瀚（左）專訪。圖／取自YouTube「POP Radio聯播網 官方頻道」
民眾黨前副秘書長許甫（中）、前發言人吳怡萱（右）今到POP Radio「POP撞新聞」節目接受主持人黃暐瀚（左）專訪。圖／取自YouTube「POP Radio聯播網 官方頻道」

民眾黨前發言人吳怡萱、前副秘書長許甫昨請辭，投入明年中正萬華、松山信義區的議員選戰。不過，民眾黨似乎沒要提市長參選人，恐無母雞帶領，兩人今接受媒體人黃暐瀚專訪，直言有「老母雞」前市長、前主席柯文哲。

⭐2025總回顧

吳怡萱、許甫今天接受POP Radio「POP撞新聞」節目主持人黃暐瀚專訪，被問及民眾黨2022年母雞黃珊珊帶領下最後上了4席，但目前看起來沒要提出2026年市長參選人，會不會擔心最後沒有領頭羊？

吳怡萱說，當時黃珊珊帶著小雞們在各選區跑，的確有母雞效應，會是讓小雞們更被看見；今年縱使沒母雞，這場選舉對她是自己跟自己的挑戰，選舉靠自己最重要，還是要努力勤跑，就算沒有母雞，還是要讓自己的能量發揮到最大，她要跨越自己過去的成績，「有沒有母雞是順其自然。」

許甫說，議員參選人還是要讓大家認識為什麼要投自己，而民眾黨內，「我們也有所謂的『老母雞』」、前市長柯文哲，相信他會照顧、拉抬、跟著一起選舉和帶來一些經驗。」

至於藍白如何合作、會不會找蔣萬安站台？許甫坦言，蔣萬安會拉抬國民黨議員參選人，唯一有可能是未來他的服務處開幕或一些親子活動，會邀蔣來。吳怡萱說，對於相同理念的參選人，民眾黨都保持友好，但要去拜託人家的母雞來幫忙，真的影響到對方，「我們也不好意思」，民眾黨有老母雞，柯文哲是帶動市政的象徵。

民眾黨 吳怡萱 許甫

延伸閱讀

京華城案辯論終結 柯文哲突稱讚黃國昌：講話咆哮但是很正直的人

影／京華城案辯論終結 柯文哲轟少數檢察官摧毀司法信任

京華城案辯結 柯文哲：司法不可變成政治工具

柯文哲曾爆粗口、丟水瓶…檢斥「犯後態度不佳」 建請法院判刑28年6月

相關新聞

朝野競加老農津貼、放寬排富規定

明年選舉在即，朝野立委近日紛紛提案調高老農津貼額度，其中民進黨立委主張從現行每月八一一○元，調漲至一點二萬元，國民黨黨團...

藍白合推台灣未來帳戶 陳菁徽提借鏡星國提供啟動金

我國少子化問題嚴重，經濟因素為重要原因。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日同台，宣布將提案推動設立「台灣未來帳戶TF...

黃暐瀚斷言民眾黨2小雞當選 吳怡萱曝要跟「國民黨那位」拚到底

民眾黨前發言人吳怡萱、前副秘書長許甫投入明年北市議員選舉，今接受媒體人黃暐瀚專訪，吳怡萱透露會跟選區國民黨鍾小平拚到底，...

李登輝訪日恐「出大事」 1994年外交文書揭中國強力施壓

日本外務省24日公開的1994年外交文書揭露，中國政府曾就台灣前總統李登輝計畫赴日一事，對日本政府施加高度政治壓力。文件...

從「在野獨裁」 看「賴清德語錄」是怎樣煉成的

從政多年的賴清德總統，創造過不少膾炙人口的「賴語錄」。最新力作，是指控占立法院絕對多數的藍白「在野獨裁」。稍微了解政治學理的都知道，所謂的獨裁，若無掌握行政權絕無可能，因此只有立法權的立法院，斷無可能行「獨裁」之實。這樣缺乏政治常識的指控，自然也引發各方非議，甚至說真正獨裁的不是在野黨，而是五權掌控四權的賴總統自己。

民眾黨找蔣萬安站台？小雞：我們有「老母雞」柯文哲

民眾黨前發言人吳怡萱、前副秘書長許甫昨請辭，投入明年中正萬華、松山信義區的議員選戰。不過，民眾黨似乎沒要提市長參選人，恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。