新聞眼／選前忙撒幣 老農津貼淪提款機

聯合報／ 本報記者李柏澔

隨著明年地方選舉的腳步逼近，立法院再度上演熟悉的撒錢大戲，目前每月八一一○元的老農津貼，朝野立委爭相加碼，表面上是為體恤農民辛勞和對抗通膨，實則是以國家財政搶選票，老農津貼終究還是淪為明年選舉提款機

老農津貼本來就設有消費者物價指數每四年調整一次的法制化機制，然而實務上每逢選舉前夕，這套制度卻往往被朝野立委拋諸腦後。

此外，老農津貼過去也曾有「逐步走向落日」的討論，但多年來，津貼金額不斷加碼、受益對象持續擴張，導致支出節節升高，大大排擠農業科技研發或產業升級的經費。

專家學者多次呼籲應將老農津貼與農退儲金整併討論，但立委競相喊價時，與其說救農業，不如說是搶選票。真正負責任的照顧，是把老農津貼、農退儲金與農業人口結構放在同一張政策藍圖中，否則今天討好選票，留下的卻是難以收拾的財政黑洞。

老農津貼 提款機

