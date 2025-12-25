聽新聞
家戶未養成存錢習慣 兒少帳戶 月儲金漸趨下降

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

前總統蔡英文任內開辦兒少未來教育發展帳戶迄今已八年。據衛福部最新統計，截至二○二三年底開戶近三點二萬人、開戶率達六成；不過研究顯示，開戶人數雖連年增加，但人均每月繳存金額有下降趨勢，且近半縣市選擇最低儲蓄比率逐年增加，認為帳戶養成每月儲蓄習慣不足，應思考其他鼓勵定期儲蓄政策工具。

兒少未來教育發展帳戶二○一七年試辦一年、二○一八年啟動，讓低、中低收入戶兒童或由政府安置滿兩年的失依兒少皆可申請開戶，開戶即有政府提撥一萬元開戶金，此後可擇定金額每月儲蓄五百元、一千元或一千兩百五十元，政府也提撥同額款項，每人每年最高一點五萬元為限，等孩子到十八歲，儲金將可達五十四萬元，用於就學、就業、職訓或創業。

衛福部統計，二○二○年時有三萬一七二九人符合資格，累積開戶一萬七○二三人、開戶率五成四；二○二一年有三萬九一五七人符合資格，累積開戶二萬一九二四人、開戶率五成六；二○二二年有四萬四六二七人符合資格，累積開戶二萬六七二六人、開戶率六成。最新資料顯示，二○二三年底開戶近三點二萬人，開戶率達六成。

二○一七年至二○二二年的二點二萬帳戶中，雖開戶人數連年增加，但人均每月繳存金額有下降趨勢，其中近半數縣市如屏東縣、雲林縣、宜蘭縣、新竹縣、雲林縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣等，選擇五百元儲蓄方案比率逐年增加。

研究報告指出，多數案家沒有每月固定存錢習慣，許多家戶都是年底一次性補繳；再者，家戶中小孩人數愈多，每人平均儲蓄金額與頻率也會減少。帳戶養成每月儲蓄習慣不足，應思考其他鼓勵工具。

