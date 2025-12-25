朝野競加老農津貼、放寬排富規定

明年選舉在即，朝野立委近日紛紛提案調高老農津貼額度，其中民進黨立委主張從現行每月八一一○元，調漲至一點二萬元，國民黨黨團則主張提高至一點五萬元，且均主張放寬十四年未調整的排富條款。農業部長陳駿季表示，支持適度調整發放額度，以及放寬排富條款，但仍須考量政府的財政負擔。

陳駿季說，今年八月已擬具老農津貼暫行條例修正草案函報行政院審議，確定額度會調漲，漲幅將介於現行八一一○元至一萬兩千元之間，排富條款也會調整。希望下周行政院版本能送至立院排審。

根據勞工保險局統計，老農津貼自一九九五年開辦以來，累計受惠人數達一四七萬餘人，總發放金額約一兆二五七○億餘元。

朝野立委昨於立法院社福及衛環委員會討論老年農民福利津貼暫行條例修正草案，修正草案內容包含調整津貼額度、減少檢討周期至一到兩年，以及放寬排富條款。其中國民黨立委張嘉郡等人提案，修正調高每月老農津貼至一點二萬元，其後每年依消費者物價指數（ＣＰＩ）成長率調整，也應調整多年未變的排富條款，否則許多農民因土地房屋價漲而失去請領資格，並不公平。

民進黨立委陳亭妃等人則提案，ＣＰＩ累計成長率達百分之三即予調整，並放寬排富規定，所得從現行五十萬元，調整為六十萬元，財產調整為九百萬元，唯一自住房屋最高得扣除七百萬元；民進黨立委劉建國等人提案，調整排富規定，所得調整為六十萬元，財產調整為八百萬元，唯一自住房屋最高得扣除六五○萬元，取消現行法條的暫行二字。

陳駿季表示，今年截至十月底發放的老農津貼約五○二億元，約有五十二點九萬人領取，但若老農津貼發放額度調高為一點五萬元，以現行領取人數計算，每年所需額外經費最高約四三七億元，農業部若有太多經費用於福利支出，對農業政策勢必會造成影響，因此委員提高發放額度的版本，仍應考量政府的財政能力。