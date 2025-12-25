川普帳戶 家人、雇主、慈善家 都可挹注

美國總統川普推出兒童儲蓄計畫「川普帳戶」，為二○二五年至二○二八年間出生且符合資格的兒童，挹注一千美元（約新台幣三萬一千四百元）的「迎嬰禮金」。孩子年滿十八歲可掌控該帳戶，提領資金用於教育、首次購屋或創業，引發華爾街爭相加碼，這股旋風也吹進台灣，朝野陣營都跟進仿效。

「川普帳戶」源自川普七月簽署生效的「又大又美法」，擁有社會安全號碼的十八歲以下美國兒童都可開設；家人可為該帳戶注入資金，每年最高五千美元，但須投資於追蹤整體股市的指數型基金。財政部將向所有二○二五年至二○二八年間出生兒童的「川普帳戶」存入一千美元，預計明年七月啟動。

父母、監護人、家庭成員和雇主每年最高可為每名兒童的「川普帳戶」供款五千美元（約新台幣十五萬七千元）；雇主供款上限為每年兩千五百美元（約新台幣七萬八千五百元），這筆錢包含在該限額內；「川普帳戶」可以一直持續供款至孩子年滿十八歲那年年底；帳戶收益可享延稅優惠，情況類似傳統的個人退休帳戶（ＩＲＡ）。

根據「川普帳戶」網站說明，這項政策是為協助孩子從小打好財務基礎，隨著年齡增長，就能看到戶頭資金成長，也連帶累積金融素養；美國財政部長貝森特說，川普帳戶是總統獻給美國人民的禮物，政策理念是「每個美國人都是股東」，受益於國家發展，這樣的政策也受到華爾街追捧，陸續有企業響應。

也有慈善家指名捐款挹注川普帳戶。美國戴爾公司創辦人戴爾夫婦本月二日捐款六十二億五千萬美元，二○二五年一月一日之前出生、家庭收入中位數低於十五萬元十歲以下兒童的「川普帳戶」都可獲得兩百五十美元，總計約兩千五百萬名兒童受惠；這些兒童並未符合美國財政部提供一千美元「川普帳戶」啟動資金資格。