朝野學「川普帳戶」擬推兒童帳戶 18歲領回

聯合報／ 記者劉懿萱林銘翰黃婉婷／台北報導
藍白共推「台灣未來帳戶」，由政府幫孩童存入五萬元購買基金股票，讓十二歲以下孩童累積成年後第一筆資本。記者劉學聖／攝影
藍白共推「台灣未來帳戶」，由政府幫孩童存入五萬元購買基金股票，讓十二歲以下孩童累積成年後第一筆資本。記者劉學聖／攝影

朝野立委競相效法美國政府「川普帳戶」，主張設立「孩童儲蓄帳戶」。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌十一月高峰會談，曾宣示藍白兩黨智庫對接，兩人今天上午將舉行記者會，共同宣布推動「台灣未來帳戶」（TFA，Taiwan Future Account），由國家制度支持育兒家庭，從孩子出生開始累積資源，強化家庭後盾，為下一代打造更穩定的成長環境，落實「投資孩子，就是投資台灣的未來」。

藍白推「台灣未來帳戶」

台灣未來帳戶是由藍白兩黨智庫共同研擬，擬替全國二二六萬兒童及未來的新生兒開設，政府幫每名孩童存入一次性五萬元，鼓勵家長及雇主在稅賦減免下也可提撥，且滿一歲後至十二歲止，政府每年再撥一萬元，年滿十八歲後，預估帳戶金額最高達六十五萬元，成為一筆就學或創業資本。

綠推「轉大人ETF」方案

無獨有偶，民進黨立委郭國文昨也提出「轉大人ＥＴＦ」方案，主張孩童出生便長期投資，只要在零到十歲期間，每個月皆由政府與家長各出一千兩百元，以台股十八年加權股價報酬指數年化報酬率約百分之十估算，年滿十八歲時便可獲得超過一百萬元。

據了解，藍白草擬的版本，基金由財政部設計、監理，基金初始規模可達千億台幣，委託專業團隊經營，投資成長型ＥＴＦ為主，設定最低保障兩年期銀行利率。舉例來說，以年化報酬率百分之五計算，一名新生兒在出生開立五萬元帳戶後，十八歲時可望累積到十二萬元，若家庭、雇主也相對提撥，能擴大孩子的第一筆資本。

此外，「台灣未來帳戶」基金設計，禁止政治介入投資標的，每年公布績效、費用率、社會報告書，孩童可查閱帳戶；帳戶也不可任意提領、抵押，不得作為強制執行標的，並設避免道德風險條款。

黃國昌昨受訪說，當執政者不斷撕裂社會，在野黨就要負責撐起這個國家，藍白兩黨主席說要雙邊智庫對接、共推福國利民法案，說到做到；針對「台灣未來帳戶」政策，兩黨智庫近期密集工作，由於具體政策內容複雜，今天將與鄭麗文舉行記者會詳細報告。

國民黨立委林倩綺指出，美國政府近期宣布兒童儲蓄計畫「川普帳戶」，投資十八歲以下孩子長期儲蓄投資制度，跳脫育兒補助框架；國民黨智庫以此為架構，由政府提供種子基金，結合雇主與社會力量提撥，只允許投資大盤指數基金，避免高風險投機資金，強調長期持有的複利成長，原則上在成年前不得動用。

郭國文則表示，依他的提案估算，假設我國一年有十萬名新生兒，政府補助一至十歲年齡層，每年預算額度約為一百四十四億元，不至於造成財政沉重負擔。

國發會社會發展處副處長賴韻琳回應，這是一個很好的構思，政府目前由政務委員跨部會專案處理，引入資本市場、透過公私合作解決問題，未來將從政策角度、財政考量等方面周延研議。

