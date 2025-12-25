聽新聞
採購法翻修 刪首投標3家限制

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

為提升採購效率，「政府採購法」出現歷年最大翻修，修法草案新增機關須於每年預算通過後公告年度採購計畫、採購前招標文件公開閱覽，並取消首次投標廠商至少三家的限制，降低「湊家數」、「假投標」等不必要現象。

行政院工程會日前提出政府採購法部分條文修正草案，包括強化採購資訊即早公開、簡化最有利標作業、強化政府採購契約範本對機關的拘束力、改革違規廠商停權規定等四項重點；草案仍在預告階段，正蒐集各界意見中。

工程會指出，現在標案資訊公開程度與採購法剛施行的民國八十年間已不同，公開的網路資訊難以被封鎖，且電子領標已成常態，廠商無法預知他人是否會領標、投標，現行第一次公開招標須達三家合格廠商投標才能開標，造成原僅一到二家廠商可承做的案件被迫流標，機關須再重新上網公告，影響採購效率。

