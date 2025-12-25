彈劾總統案 在野2026年1月21、22日邀賴立院說明

藍白立委對賴清德總統提出彈劾案，已列入立法院明天院會議程。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨天在國民黨中常會說明相關時程，預計在明年一月、五月中旬，二度邀請賴總統列席立法院說明，並自三月至五月在全台舉辦多場縣市公聽會，最後於五月廿日在立法院表決彈劾案。

國民黨文傳會主委吳宗憲進一步表示，預計在明年一月十四日、十五日在立法院舉辦兩場公聽會；一月廿一至廿二日舉行全院審查會，邀請賴總統到立法院說明。

國民黨主席鄭麗文表示，遇到國家重大憲政危機，在野兩黨會攜手捍衛中華民國憲法和國會的尊嚴，希望能再次彰顯憲法代表的民主、自由、法治，人權的價值，這也是台灣的核心價值。

對於在野黨公布彈劾案時程，總統府發言人郭雅慧昨天重申，在憲政體制下，立法院對行政院長或總統本來就有相關制衡手段，「只要是合法合憲，以及完備的程序，我們都會給予尊重」。

傅崐萁昨在國民黨中常會指出，賴總統下令不副署、不公布、不執行國會通過的法案，形同廢掉中華民國國會；此外，不管是新版或舊版的憲法訴訟法，憲法法庭都必須在足夠人數才能開會並作成決議，賴總統竟教唆五位大法官排除三位現職大法官，在法定員額不足的情況下，片面將中華民國憲法踐踏在腳下。

傅崐萁說，賴總統毀台、賣台、窮台，又毀憲、亂政、恐怖統治，這些在全世界的民主國家都無法理解；因此，國民黨團與民眾黨團正式提案連署彈劾賴總統，此案已在前天排入程序委員會，將在明天院會正式進入彈劾程序。

傅崐萁說，彈劾案事涉中華民國總統的適任性，三月至五月會到各縣市，舉辦由立法院召開的公聽會，讓全民共同參與，一起來彈劾不適任、不適格的賴清德；五月十三日則會再次邀請被彈劾人到立法院，給予列席答辯的機會，並在五月廿日進行全院表決。

傅崐萁說，不希望一個天天在鬥爭不適任、不適格的鬥雞總統，呼籲全國國人起義推翻暴政，一起守護台灣、保護國家。