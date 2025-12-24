政府採購法大翻修聚焦4重點 刪除公開招標須三家廠商開標限制

為提升採購效率，「政府採購法」迎來歷年最大翻修，一口氣調整52個條文。修法新增機關須於每年預算通過後公告年度採購計畫、採購前招標文件公開閱覽，並取消首次投標廠商至少3家的限制，降低「湊家數」、「假投標」等不必要現象。

行政院工程會11月11日提出「政府採購法」部分條文修正草案，包括強化採購資訊即早公開、簡化最有利標作業、強化政府採購契約範本對機關的拘束力、改革違規廠商停權規定等4項重點；草案仍在預告階段，至明年1月10日止，目前正蒐集各界意見中。

工程會指出，現在標案資訊公開程度與採購法剛施行的民國80年間已不同，公開的網路資訊難以被封鎖，且電子領標已成常態，廠商無法預知他人是否會領標、投標，現行第1次公開招標須達3家合格廠商投標才能開標，造成原僅1到2家廠商可承做的案件被迫流標，機關須再重新上網公告，影響採購效率。

簡化最有利標作業方面，工程會說，這幾年屢被討論的媒宣採購評選案件，實際是採「經公開評選限制性招標」，需要上網公告，但因列在限制性招標項下，常被誤解為是採不公告方式辦理，本次刪除此採購模式，回歸公開招標或選擇性招標搭配最有利標；此外，未來機關評出最有利標即可辦理決標，免除議價程序，並刪除最有利標須報上級機關核准規定。

針對強化政府採購契約範本對機關的拘束力，工程會說，廠商要有特殊情形，並報經上級機關核准才能調整，避免不公平契約條款；為強化保障廠商權益，增訂一定金額以上案件估驗周期不能間隔太久，以及分包商的契約價金於主包商受強制執行時，分包商契約價金債權有優先受清償權利，以減輕分包商資金壓力及擔心領不到款項而不願進場施作。

至於改革違規廠商停權規定，工程會舉例，包括增訂廠商「免責條款」，廠商執行政府採購契約，內部已有合理監督管理機制並落實執行，且未因此得到不法利益，廠商可舉證免責，平衡業界反映「一人犯錯卻全體受罰」情形。

此外，實際違法違約的行為人為自然人，一旦該行為人另設廠商借殼再生或同時為多家廠商的代表人，無法阻擋其參與新標案，如採相同經營模式，將持續危害各機關，修法增訂無論現有或新設相同代表人的廠商，皆受停權效力所及，強化防堵。

修法也加重處罰累犯廠商，同一機關對同一廠商數項違失行為累計計算執行刊登期間，最長5年；即將被刊登公報的廠商已被另一機關停權中，此機關應自該期間結束後接續刊登，以解決同一廠商停權期間重疊未達應有處罰的效果。