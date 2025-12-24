快訊

明耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

揭1219事件凶嫌灰暗過往 疑胞兄親筆信致敬余母：謝謝您將英雄帶來世上

300名旅客滯留…台東6.1地震「變電站電力自動跳脫」 台鐵關山-金崙停駛

獨／盧秀燕就職七年記者會 江啟臣、楊瓊瓔欲參選台中市長「意圖明顯」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天舉辦就職七周年記者會，立委楊瓊瓔今天特地穿上了白襯衫搭配藍褲子，和盧與團隊一樣。圖／取自立委楊瓊瓔臉書
台中市長盧秀燕今天舉辦就職七周年記者會，立委楊瓊瓔今天特地穿上了白襯衫搭配藍褲子，和盧與團隊一樣。圖／取自立委楊瓊瓔臉書

台中市長盧秀燕今天舉辦就職7周年記者會，想選台中市長的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都有動作；立委楊瓊瓔今天特地穿上了白襯衫搭配藍褲子，和盧與團隊一樣，她臉書貼出此圖；盧秀燕記者會中，在她後方大螢幕秀出「新局啟程」，立法院副院長江啟臣臉書選貼此照片。

⭐2025總回顧

楊瓊瓔今晚臉書率先貼出照片和文字，寫「七年初心，守護這片藍天白雲」，她說今天在盧秀燕市長就職七周年的記者會上，「大家有沒有發現，瓊瓔今天特地穿上了白襯衫搭配藍褲子？這不單單是為了展現精神，更是為了呼應我們這幾年最驕傲、也最珍貴的成績單—找回台中的藍天白雲。」

她說自己雖然現在在立法院，但那分市府團隊的默契從未消失。這身潔白與湛藍的搭配，象徵的是我們共同的信念：服務選民的腳步，從來不曾停止。

江啟臣臉書隨即也貼出盧秀燕就職記者會照片和文字，寫「七年同行，宜居幸福，新程同啟，躍進旗艦」。

江啟臣說，他深刻感受到盧市長在地方治理的用心與穩健，中台灣的發展是國家前進最重要的基石，而臺中地理位置得天獨厚，扮演中部地區整體發展的關鍵角色，「台中更好、台灣才會好」。

江啟臣臉書貼出盧秀燕致詞照片，她後方大螢幕秀出「新局啟程」，江啟臣說，現在的台中已是座幸福城，下一個八年，需要「新局啟程」，讓「臺中幸福城」邁向「台中旗艦城」；地方人士說，這二名想選台中市長的人選，今天的盧秀燕的場合，表現積極，意圖明顯。

台中市長盧秀燕今天舉辦就職七周年記者會，她後方大螢幕秀出「新局啟程」，立法院副院長江啟臣臉書選貼此照。圖／取自立法院副院長江啟臣臉書
台中市長盧秀燕今天舉辦就職七周年記者會，她後方大螢幕秀出「新局啟程」，立法院副院長江啟臣臉書選貼此照。圖／取自立法院副院長江啟臣臉書

江啟臣 盧秀燕 楊瓊瓔

延伸閱讀

盧秀燕執政7周年 藍推「下一步選總統」、綠酸拿民調粉飾太平

江啟臣：軍購、台積電投資納對美關稅談判 人民較能接受

立院還沒過預算 美先公布3500億對台軍售…江啟臣稱「罕見」

台中「溪東圖書館」落成 盧秀燕館內喝咖啡說「真的不想走耶」

相關新聞

獨／盧秀燕就職七年記者會 江啟臣、楊瓊瓔欲參選台中市長「意圖明顯」

台中市長盧秀燕今天舉辦就職7周年記者會，想選台中市長的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都有動作；立委楊瓊瓔今天特地穿上了白...

【即時短評】綠徵召議長童子瑋挑戰市長謝國樑 基隆府會「開戰」

基隆市長謝國樑今天在就職3周年記者會宣示，「把市政工作做好，就是對連任最好的準備。」會中說明3年來的施政成果與後續推動方...

不只陳素月！民進黨選對會拍板童子瑋戰基隆 對決謝國樑

民進黨今天舉行選對會，除了建議中執會徵召民進黨立委陳素月參選2026彰化縣長外，也將徵召基隆市議長、賴清德總統表侄童子瑋...

選對會建議徵召參選基隆市長 童子瑋：一直全力以赴

民進黨選對會今天達成共識，建議徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長；童子瑋說，感謝黨內信任肯定，他從選上議員到議長，不論...

因應北捷事件 提名記者會臨時取消…陳素月稱支持暫緩：願逝者安息

民進黨布局2026縣市長人選，選舉對策委員會今拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，原本中執會將開提名記者會，但臨時取消...

林俊憲陣營質疑對手與藍營議員私利結盟 陳亭妃、議員蔡育輝回應了

民進黨下屆台南市長黨內初選倒數，賴清德總統子弟兵林俊憲近期頻以「台南桶箍」形象，展現獲黨內共識之姿，挺林的議員今下午更以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。