獨／盧秀燕就職七年記者會 江啟臣、楊瓊瓔欲參選台中市長「意圖明顯」

台中市長盧秀燕今天舉辦就職7周年記者會，想選台中市長的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都有動作；立委楊瓊瓔今天特地穿上了白襯衫搭配藍褲子，和盧與團隊一樣，她臉書貼出此圖；盧秀燕記者會中，在她後方大螢幕秀出「新局啟程」，立法院副院長江啟臣臉書選貼此照片。

楊瓊瓔今晚臉書率先貼出照片和文字，寫「七年初心，守護這片藍天白雲」，她說今天在盧秀燕市長就職七周年的記者會上，「大家有沒有發現，瓊瓔今天特地穿上了白襯衫搭配藍褲子？這不單單是為了展現精神，更是為了呼應我們這幾年最驕傲、也最珍貴的成績單—找回台中的藍天白雲。」

她說自己雖然現在在立法院，但那分市府團隊的默契從未消失。這身潔白與湛藍的搭配，象徵的是我們共同的信念：服務選民的腳步，從來不曾停止。

江啟臣臉書隨即也貼出盧秀燕就職記者會照片和文字，寫「七年同行，宜居幸福，新程同啟，躍進旗艦」。

江啟臣說，他深刻感受到盧市長在地方治理的用心與穩健，中台灣的發展是國家前進最重要的基石，而臺中地理位置得天獨厚，扮演中部地區整體發展的關鍵角色，「台中更好、台灣才會好」。