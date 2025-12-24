聽新聞
蔡英文平安夜LINE祝福 藏八個驚喜彩蛋
台北市上周五發生「1219隨機襲擊事件」，造成多位民眾傷亡，震驚全國。適逢24日今晚平安夜，前總統蔡英文以LINE官方帳號傳達祝福。她提及，近來台灣發生了一些讓人不安、也令人心痛的事件。謝謝大家沒有放棄善意，沒有放棄信任。
蔡英文表示，在這樣的時刻，祝福大家平安，祝福所愛的人安好，也祝福心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜。LINE官方帳號不僅提供祝福文字，也附上一張電繪蔡英文的聖誕賀卡，可以點擊圖片中的任何位置，找出隱藏的八個祝福。
實際測試，點擊圖片中的蔡英文，將獲得一小段蔡英文錄音說「也祝你聖誕快樂！」點擊圖片中的Bunny，獲得蔡英文回應：「雖然Bunny已經離開我們，但我總會想起他的陪伴，也祝福你與身邊的人，安穩、快樂與順心。」除了一段文字祝福，並附上一張Bunny個人照。
點擊Maru，蔡英文回應：「Maru常常隱形在照片裡，但他曾經是我最貼心的孩子。那時我說會一直記得他，Maru，我還一直記得你唷！」點擊Bella，蔡英文回應：「Bella，希望你與Maru、Bunny有好好相聚！看到這則訊息的你，願你與親朋好友能好好團聚。」
點擊鳳梨妹，蔡英文回應：「鳳梨妹越來越大隻了！我已經抱不動他了！祝福你，也跟鳳梨妹一樣身強體壯、活力永駐！」點擊樂樂，蔡英文回應：「樂樂一如往常沉著冷靜，祝福你，在未來的一年，面對所有的難關與挑戰，都能沉著應對，化險為夷！」
點擊蔡想想，蔡英文回應：「難得看到蔡想想搞怪，給大家年末大放送吧！」點擊蔡阿才，蔡英文回應：「害羞的阿才，鮮少出來見客，看到這則訊息的你，祝福你未來一年，才氣萬千！」蒐集滿八個回應之後，蔡英文會說「恭喜你找到全部驚喜了！」並加碼送上她與八個毛小孩的溫馨合照。
