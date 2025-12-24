聽新聞
0:00 / 0:00
北捷隨機攻擊案 行政院會周五擬提跨年強化維安、說明偵辦進度
北捷日連續攻擊案震驚社會。行政院副秘書長阮昭雄今天預告，行政院12月26日、周五將舉行臨時院會，內政部與交通部將針對重大交通節點，以及跨年等人潮群聚活動，提出強化安全方案；陸委會和內政部也會提出「兩岸人民關係條例」等相關國安修法草案。
⭐2025總回顧
阮昭雄提及，明年1月1日將有部分新制上路，包括最低工資調漲、牌照稅減免、婚育宅擴大補貼，以及育嬰假和文化禮金常態化等；行政院原定本周舉行記者會向說明社2026年總預算案若未過，明年有哪些新興計畫會受到衝擊因此無法實施，但因重大公安事件延到下周。
據了解，由於本周四和下周四逢行憲紀念日、元旦放假，行政院會決定在周五舉行臨時院會，當天除了例行報告元旦新制之外，因應北捷攻擊事件，內政部將說明攻擊案偵辦進度、跨年元旦活動加強安全維護，交通部則報告重要交通場站安全強化措施。
另為因應賴總統國安17項策略，行政院會上周通過國安四法，本周將通過「兩岸人民關係條例」及「社會秩序維護法」部分條文修正草案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言