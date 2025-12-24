快訊

北捷隨機攻擊案 行政院會周五擬提跨年強化維安、說明偵辦進度

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院副秘書長阮昭雄。圖／聯合報系資料照片
行政院副秘書長阮昭雄。圖／聯合報系資料照片

北捷日連續攻擊案震驚社會。行政院副秘書長阮昭雄今天預告，行政院12月26日、周五將舉行臨時院會，內政部與交通部將針對重大交通節點，以及跨年等人潮群聚活動，提出強化安全方案；陸委會和內政部也會提出「兩岸人民關係條例」等相關國安修法草案。

⭐2025總回顧

阮昭雄提及，明年1月1日將有部分新制上路，包括最低工資調漲、牌照稅減免、婚育宅擴大補貼，以及育嬰假和文化禮金常態化等；行政院原定本周舉行記者會向說明社2026年總預算案若未過，明年有哪些新興計畫會受到衝擊因此無法實施，但因重大公安事件延到下周。

據了解，由於本周四和下周四逢行憲紀念日、元旦放假，行政院會決定在周五舉行臨時院會，當天除了例行報告元旦新制之外，因應北捷攻擊事件，內政部將說明攻擊案偵辦進度、跨年元旦活動加強安全維護，交通部則報告重要交通場站安全強化措施。

另為因應賴總統國安17項策略，行政院會上周通過國安四法，本周將通過「兩岸人民關係條例」及「社會秩序維護法」部分條文修正草案。

行政院 兩岸人民關係條例 國安 跨年 北捷

相關新聞

影／黃國昌證實 明天與鄭麗文將共同宣布推動「國民帳戶」

民眾黨下午舉行徵召張啓楷參選嘉義市長記者會，民眾黨主席黃國昌親自推薦並授旗給立委張啓楷。

賴香伶出任苗栗縣副縣長明年3月就職 黃國昌：藍白智庫對接不受到影響

苗栗縣長鍾東錦今天宣布，民眾黨政策會執行長賴香伶將出任副縣長，民眾黨主席黃國昌聽聞後表達驚訝，雙方原本說好明年3月才會公...

平安夜不平安 當隨機暴力成為社會集體陰影

今天是平安夜，象徵祝福、安定與團圓；然而在台灣，乃至全世界，空氣中卻瀰漫著一股難以忽視的不安。戰爭未歇、恐怖攻擊頻傳，而在我們熟悉的日常場景裡，隨機暴力正一次又一次撕裂社會的安全感。 從張文隨機殺人事件震驚全台，張爸爸、張媽媽在鏡頭前哽咽下跪道歉；到國中割喉案二審宣判，楊爸爸、楊媽媽聲淚俱下痛斥法官輕判，直言恐懼加害人假釋出獄後的報復；再到見義勇為身亡的余家昶，其年邁母親公開表示選擇原諒。這幾起事件表面上彼此獨立，實則共同勾勒出台灣社會近年反覆面對的一道艱難課題──當隨機暴力撕裂了日常生活，我們究竟該如何回應與防範？ 更令人心碎的，是加害者父母反覆出現的相同疑問：「我們看起來是正常的小康家庭，為什麼會養出孤狼殺人犯？」這個問題，不只屬於鄭捷的父母，也再次出現在張文父母的身上。

藍白共推「國民帳戶」助兒少存第一桶金 民眾：利差恐成政府財政補貼

藍白預計25日共同宣布推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長亦可相對提撥，作基金操作...

邀王金平出任國民黨「最高顧問」 鄭麗文駁不合傳言

針對先前王金平在高雄舉辦從政50年感恩餐會未受邀，引發外界揣測不合。國民黨主席鄭麗文今天在中餐會主動提出，王金平曾向她詢...

