北捷隨機攻擊案 行政院會周五擬提跨年強化維安、說明偵辦進度

今天是平安夜，象徵祝福、安定與團圓；然而在台灣，乃至全世界，空氣中卻瀰漫著一股難以忽視的不安。戰爭未歇、恐怖攻擊頻傳，而在我們熟悉的日常場景裡，隨機暴力正一次又一次撕裂社會的安全感。 從張文隨機殺人事件震驚全台，張爸爸、張媽媽在鏡頭前哽咽下跪道歉；到國中割喉案二審宣判，楊爸爸、楊媽媽聲淚俱下痛斥法官輕判，直言恐懼加害人假釋出獄後的報復；再到見義勇為身亡的余家昶，其年邁母親公開表示選擇原諒。這幾起事件表面上彼此獨立，實則共同勾勒出台灣社會近年反覆面對的一道艱難課題──當隨機暴力撕裂了日常生活，我們究竟該如何回應與防範？ 更令人心碎的，是加害者父母反覆出現的相同疑問：「我們看起來是正常的小康家庭，為什麼會養出孤狼殺人犯？」這個問題，不只屬於鄭捷的父母，也再次出現在張文父母的身上。

2025-12-24 16:34