賴香伶出任苗栗縣副縣長明年3月就職 黃國昌：藍白智庫對接不受到影響

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶將出任苗栗縣副縣長。本報資料照片
民眾黨政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶將出任苗栗縣副縣長。本報資料照片

苗栗縣長鍾東錦今天宣布，民眾黨政策會執行長賴香伶將出任副縣長，民眾黨主席黃國昌聽聞後表達驚訝，雙方原本說好明年3月才會公布，就是不希望影響這段時間的工作，鍾東錦有提出邀請，而賴香伶也有意願，此事在明年3月以前都不會發生。

鍾東錦今天舉辦就職3周年記者會，無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍、苗栗縣前縣長徐耀昌等人皆出席，賴香伶則以民眾黨苗栗縣黨部主委的身分到場。針對賴香伶將出任苗栗縣副縣長，鍾東錦受訪時表示，感謝民眾黨願意借將，事前也有跟黃國昌談妥。

民眾黨下午舉行記者會，宣布徵召立委張啓楷參選嘉義市長。黃國昌受訪時表示，看到賴香伶的新聞「我也有點驚訝」，雙方本來講好明年3月才會公布，就是不希望影響這段時間的工作，「鍾東錦有提出這樣的邀請，而賴香伶也有這樣的意願，但是整件事情在明年3月以前都不會發生。」

黃國昌也說，賴香伶目前還是民眾黨政策會執行長，未來會持續負責與國民黨智庫對接、完成民眾黨2026年地方選舉共同政見，「這件事情持續進行當中，不會有任何影響。」

此外，民眾黨多位黨公職有意投入議員選戰，依照黨內規定應在就職1年前辭職，副秘書長許甫等6人今天集體請辭。黃國昌對此表示，民眾黨是一個有制度的政黨，「黨的制度就是如此，作為一級主管就會遵守」，即便作為黨主席有再多不捨，自己也不會讓他們破壞制度。

黃國昌說明，這6位一級主管沒有任何特別待遇，民眾黨陸續公告縣市議員提名選區，有志投入選舉者就要依照規定登記，「如果有1人以上就要協調，協調不成就要辦理初選，不會因為一級主管而有任何差別待遇。」

針對藍白兩黨主席將舉行記者會，共同宣布推動國民帳戶相關政策，黃國昌受訪時則說「看到新聞我有點驚訝」，這件事情明天才會正式對外宣布，他也說過當執政者不斷撕裂社會，在野黨就要負責撐起這個國家，藍白智庫對接共推福國利民法案，「我們說到做到」。

黃國昌也說，具體政策內容複雜，自己無法先做說明，兩黨預計明天上午正式舉行記者會，屆時會再跟全體國人詳細報告，「雙方講好的內容，就等到雙方講好的記者會時間點，再負責任地跟全國人民報告。」

