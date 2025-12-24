「馳騁寰宇、龍總馬吉」 林佳龍主持酒會致謝外交之友同拚外交

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部林佳龍 22 日晚間於台北賓館主持「2025 外交之友感謝酒會」，邀請無任所大使、外交部諮詢委員、品牌識別優化諮詢小組及醫療衛生外交諮詢小組的專家學者齊聚一堂，林佳龍並親自向這一年來與外交團隊攜手同行、並肩努力的外交之友們表達誠摯感謝，讓台灣在快速變動的國際情勢中，仍能穩步朝向世界前行。

林佳龍指出，本次感謝酒會以「馳騁寰宇 龍總馬吉」為題，象徵在快速變動的國際局勢中，台灣外交不僅要跑得快、跑得穩，更要結伴同行。他於酒會中親自頒贈感謝狀給每一位無任所大使與諮詢委員，並頒發「外交之友獎章」給多位產業界代表，表達誠摯的敬意與感謝。

林佳龍開玩笑表示，「當我的朋友很辛苦。」隨著職務轉換，他的朋友們總要一同投入新的領域、提供寶貴建議，但他打從心底感謝這些一路相挺的朋友，願意和他一起為台灣努力。林佳龍說明，從無任所大使、外交部諮詢委員，到品牌識別優化與醫療衛生外交諮詢小組的成員，來自產業、醫衛、文化及政府等多元領域，無私分享專業與經驗，務實提供政策建言，為台灣外交注入厚實力量。

林佳龍舉例，像是外交部諮詢委員，長期在國際議題與政策方向上提供深刻建議，是推動總合外交不可或缺的角色。他也特別感謝衛福部今年 7 月與外交部共同成立「醫療衛生外交諮詢小組」，整合公私部門與跨領域資源，展現 「Taiwan can help, and Taiwan is helping 」的精神，讓台灣以「以醫帶產」的方式，擴大在全球公衛與智慧醫療領域的影響力。

林佳龍表示，外交部亦攜手文化藝術界專家學者啟動品牌識別優化工程，將台灣的民主價值、文化底蘊與科技實力，轉化為具國際辨識度的「Team Taiwan」形象，在在都是「人人都是外交官、部部都是外交部」的具體實踐。

林佳龍指出，過去一年多來，外交部接待來自超過 100 國、600 團、逾 6,000 位國際友人；他上任後亦走訪 11 個友邦，並訪問美國、日本、菲律賓及歐洲等理念相近國家，幾乎繞行地球一圈，期間亦有許多產業界代表在出訪期間隨團參與，透過實地考察拓展投資與布局全球合作機會。

展望未來，林佳龍表示，外交部將在總統賴清德所提倡的「價值外交」與「經濟日不落國」基礎上，持續透過總合外交推動「榮邦計畫」，深化與友邦及理念相近國家的連結。林佳龍最後再次感謝所有外交之友，並表示未來將持續肩並肩，為台灣、為民主自由，也為世界的和平與繁榮共同努力。

