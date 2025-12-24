北市隨機攻擊案 政院擬提跨年人潮群聚強化維安方案

快訊

中央社／ 台北24日電
行政院副秘書長阮昭雄今天表示，本周行政院會內政部與交通部將針對重大交通節點，以及跨年等人潮群聚活動，提出強化安全方案。圖／聯合報系資料照片
台北捷運台北車站及中山站附近19日發生丟擲煙霧彈、持刀砍人事件，造成嚴重死傷悲劇。行政院副秘書長阮昭雄今天表示，本周行政院會內政部與交通部將針對重大交通節點，以及跨年等人潮群聚活動，提出強化安全方案。

民進黨今天召開中執會，與會人士轉述，受邀列席的阮昭雄表示，行政院院會、內政部與交通部將提出關於重大交通節點，以及跨年等人潮群聚活動的強化安全方案；陸委會和內政部也會提出攸關國安的「兩岸人民關係條例」相關修法。

阮昭雄表示，明年1月1日有部分新制上路，包括最低工資調漲、牌照稅減免、婚育宅擴大補貼、育嬰假和文化禮金常態化等新制。

另外，據轉述，阮昭雄表示，行政院原定本周召開記者會，向社會宣傳2026年度總預算未過，明年有哪些新興計畫會受衝擊無法實施，但因重大公安事件而延到下周。

