藍白共推「國民帳戶」助兒少存第一桶金 民眾：利差恐成政府財政補貼

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
藍白預計25日共同宣布推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長亦可相對提撥，作基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。但有民眾質疑，中間利差恐被政府拿去彌補勞保、健保或其他財政缺口。

⭐2025總回顧

從事保險業2年，今年25歲的民眾簡小姐質疑，是否在補政府財政缺口？以此方案為例，政策若承諾比照銀行2年期定存利率，但投資ETF的實際報酬率若達到4%至6%，中間利差恐被政府拿去彌補勞保、健保或其他財政缺口。

她也質疑是拿來當國安基金墊底，大規模的兒少投資資金若集中由政府操作，目的可能不只是為了孩子，而是為了充實國安基金，在股市崩塌時作為進場「墊底」或護盤的預備金。

簡小姐表示，對於具備理財觀念的家長來說，自行開設證券戶進行定期定額投資，獲益完全歸於帳戶，效益遠高於將錢「上繳政府」後領取低微保證利息的方案。

簡小姐也提到，按自己與身邊朋友的經驗，小朋友剛成年，拿到一筆錢，一定是想揮霍，包含出去玩或是買心心念念的東西，沒有3年穩定下來，不會想到儲蓄或是理財。除非是家裡從小有講理財觀念，不然這筆錢一定很快被揮霍掉，唯一的優點就是成年後有一筆錢墊底，臨時要用錢不會恐慌。

被問及能否解決高房價低薪困境，簡小姐表示「沒有幫助」，原因一是正職薪水不高，反之打工薪水還比較高，甚至有機會超過比如3.3萬的行政正職，聽過不少年輕人寧願選擇彈性兼職，不願投入正職。

再者，簡小姐認為，現在房價有降低，但房貸壓力仍很大，尤其「新青安」政策害慘年輕人，寬限期一過，若一對夫妻的薪水只有6萬，房貸將近5萬，就已是薪資所得大半數，在此現況下，是否還有餘裕參與提撥計畫？

理財 帳戶 薪水

