邀王金平出任國民黨「最高顧問」 鄭麗文駁不合傳言

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
針對先前王金平在高雄舉辦從政50年感恩餐會未受邀，引發外界揣測不合。國民黨主席鄭麗文今天在中餐會主動提出，王金平曾向她詢問是否需要再發新聞稿澄清，但她說「不用，今天剛好中常會，我來就好，不然自己人澄清來澄清去很奇怪。」記者林俊良／攝影
針對先前王金平在高雄舉辦從政50年感恩餐會未受邀,引發外界揣測不合。國民黨主席鄭麗文今天在中餐會主動提出,王金平曾向她詢問是否需要再發新聞稿澄清,但她說「不用,今天剛好中常會,我來就好,不然自己人澄清來澄清去很奇怪。」記者林俊良／攝影

針對先前王金平在高雄舉辦從政50年感恩餐會未受邀，引發外界揣測不合。國民黨主席鄭麗文今天在中餐會主動提出，王金平曾向她詢問是否需要再發新聞稿澄清，但她說「不用，今天剛好中常會，我來就好，不然自己人澄清來澄清去很奇怪。」

國民黨主席鄭麗文今天在中常會上宣布，將邀請立法院前院長王金平出任「國民黨最高顧問」，並駁斥近日與王金平不合的傳言。鄭麗文表示，昨天在國民黨副主席兼秘書長李乾龍的陪同下，前往拜會王金平，主要目的是正式提出邀請，希望能聘請王金平能擔任國民黨最高顧問，王當下一口答應。王金平從政50年以來，對國民黨貢獻卓著，在全台人脈廣泛，即使退而不休，黨內仍非常期盼他能持續為國民黨發揮影響力、貢獻心力。

國民黨主席鄭麗文今天在中常會上宣布，將邀請立法院前院長王金平出任「國民黨最高顧問」，並駁斥近日與王金平不合的傳言。記者林俊良／攝影
國民黨主席鄭麗文今天在中常會上宣布，將邀請立法院前院長王金平出任「國民黨最高顧問」，並駁斥近日與王金平不合的傳言。記者林俊良／攝影

國民黨 王金平 鄭麗文

