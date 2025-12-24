江啟臣：軍購、台積電投資納對美關稅談判 人民較能接受

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。記者黃義書／攝影
美台關稅談判為我國關注重點，美國已進入耶誕假期，是否有機會在今年底完成？立法院副院長江啟臣今接受專訪，表示機率微乎其微，除非有緊急事情，才會在休假時間處理，而我方採購這麼多軍購，這些錢能否列在美方的貿易平衡數字裡，會有很大的影響。

美台關稅談判進度究竟如何？副總統蕭美琴在23日說，在行政院副院長鄭麗君的領導下，談判團隊以國家利益、產業利益，以及國人的健康安全為前提，與美國洽談最可行、對雙方都有利的方案，期盼讓雙邊貿易更為均衡，並透過相互投資及科技合作擴大台灣在美國的市場、開創新機會。

江啟臣今接受專訪，分析美台關稅談判是否能在年底有結果。他說，美國已進入耶誕及新年假期，從公務員角度，這段時間基本上在放假，除非有非常緊急的事情，才會在休假時間處理，否則機率很低，或美國總統川普要親自宣布，目前看來，要在下周三前完成宣布，機率微乎其微。

江啟臣認為，各國在經貿談判的過程中，不只有行政部門有角色，國會、人民也有一定的角色，因涉及到國家利益及人民權益，談判就是有來有往（give and take），一定有人扮白臉、有人扮黑臉，大部分國家都是行政部門扮白臉，國會部門扮黑臉。

江啟臣表示，此次對美關稅談判，外界難知內容涉及哪些，哪些可能對我方構成傷害，社會要提早知道並做準備，就算最後不會發生，過程中讓人民有所了解及準備，甚至因此能由國會、民眾扮黑臉，給予對方壓力，確保自己的底線，可惜沒在這次談判看到。

江啟臣指出，即便是美方要求台灣投資、採購多少，國會仍能發聲，4月底32％關稅提出後，有90天緩衝期，台美國會聯誼會赴華府與美方國會、行政部門進行說明、遊說工作，我方採購這麼多軍購，這些錢能否列在美方的貿易平衡數字裡，會有很大的影響。

江啟臣舉例，規模達400億美元（約合新台幣1.25兆元）「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，若分成7年，每年是幾十億美元，是否該算在雙邊的貿易平衡？甚至未來台積電1650億美元投資要不要列入？這是國會可以講的。日韓是企業投資也能列入，這樣算進去就差很多，人民某種程度上對這種談判較能接受。

美國 江啟臣 關稅談判 軍購 強化防衛韌性

