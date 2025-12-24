全台首長忙就職周年演說 翁章梁宣布「不舉辦」原因曝

嘉義縣長翁章梁施政將滿7周年，全台縣市首長如火如荼舉辦就職周年演說，嘉縣府承接舉辦明年3月台灣燈會及4月全中運，翁章梁決定取消7周年演說，指示縣府團隊專心籌辦大型活動，7周年演說將與明年8周年合併舉辦，盼將最好的台灣燈會呈現給所有人。

翁章梁任內推動嘉義縣發展農工科技大縣，擘畫嘉義科學園區、民雄航太園區等，也爭取設立亞洲無人機AI創新應用研發中心二館，吸引台積電設廠，明年起將投入量產，華泰名品城也插旗設立大型Outlet，最快2028年第一期開幕，帶動年輕人返鄉工作希望。

縣府指出，嘉義縣正籌辦明年大型活動，縣長指示今年不舉辦7周年就職周年演說，優先專注台灣燈會及全中運準備工作，嘉義縣許多重大建設持續推進，需要時間完成，到明年會有更新進展，預計明年中旬舉辦8周年就職演說，屆時將整理成果資料合併舉辦。

翁章梁私下曾分享，佛法裡分為「無我」和「有我」，他服務嘉義縣雖然還做不到「無我」的境界，但他努力以「小我」為目標，重要的是嘉義縣發展的成果，背後是誰並不重要，看到縣民找回自信，臉上帶著笑容，就是讓他覺得最有成就感的事。