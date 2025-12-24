快訊

醉吻富三代人夫 夏宇禾道歉酒後亂性：尊重婚姻「對他沒想法」

張文隨機殺人釀4死 王世堅怒嗆廢死「假仁假義」：不服的人請移民

超尷尬！日本寫真女星辦握手會「排隊人數為0」取消 慘況照片曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白共推「國民帳戶」 救少子化？ 家長：不如培養孩子財經概念

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日將舉行記者會，共同宣布推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日將舉行記者會，共同宣布推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金。圖／聯合報系資料照片

據了解，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌研擬共同宣布推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長亦可相對提撥，作基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。不過有青年贊同政策，也有家長認為國民帳戶類似儲蓄險概念，與其大撒幣，不如培養孩子的財經觀念。

⭐2025總回顧

徐姓青年表示，政府推動「國民帳戶」，幫每名孩童存入一次性5萬元台幣，如果政府有將風險等配套措施做好，讓孩子成年就有資金可運用，是不錯的做法。

台中市兒少友善空間促進會創辦人林冠霈表示，國民帳戶類似儲蓄險概念，屬於強制性質存錢，但錢通常會被通膨吃掉，而且不見得每位家長都認同儲蓄險的概念。她說，政府與其大撒幣，不如將經費培養孩子基本的財經觀念，瞭解什麼是股票與外匯，否則不懂股票就貿然投資，反而變成賭博。

林冠霈也說，造成少子化的問題很多元，並非是給孩子一筆資本就可以解決，經濟能力、照顧問題與生長環境等，都是年輕人考量因素。

帳戶 儲蓄險 黨主席

延伸閱讀

獨／鄭麗文新人事 張顯耀政壇3進3出掌智庫出於2個考量

黨政高層曾和大法官蔡宗珍溝通？黃國昌赴北檢告發 府：沒評論價值

民進黨：藍委封殺軍費條例打臉鄭麗文 坐實赴中領旨

黃國昌告發府院關說大法官 綠：拿出證據

相關新聞

對中關係緊張之際來訪 日本議員：不願「台灣有事」致力區域穩定

日本眾議院議員鈴木馨祐、長島昭久以及神田潤一今（24日）在日台交流協會發表談話，總結訪問台灣之行。鈴木馨祐表示，此行拜會...

郭國文提「轉大人ETF」 家長與政府每月各出1200元18歲領第一桶金

我國少子女化問題嚴重，民進黨立委郭國文今天提出「轉大人ETF」方案，主張從孩童出生便進行長期投資，只要在0到10歲期間，...

獨／藍白共推「國民帳戶」 助12歲以下孩童從5萬累積第一筆資本

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌在11月間舉行主席高峰會談，當時即宣示，要整合力量讓雙方智庫對接，帶給人民最好政策。據...

獨／鄭麗文新人事 張顯耀政壇3進3出掌智庫出於2個考量

3個月前，前立委張顯耀跟記者說「我現在凡事低調就好。」，100天後，國民黨主席鄭麗文找他接掌國民黨智庫執行長。做事低調確...

小橘書網路版先納無差別攻擊 劉世芳：無法確定編新手冊因預算仍在立院

捷運台北車站日前發生隨機殺人案，內政部長劉世芳今受訪說，這次事件都會地區詢問度很高，先著手從官方網站更新，將暴力襲擊與無...

江啟臣：軍購、台積電投資納對美關稅談判 人民較能接受

美台關稅談判為我國關注重點，美國已進入耶誕假期，是否有機會在今年底完成？立法院副院長江啟臣今接受專訪，表示機率微乎其微，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。