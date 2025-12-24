對中關係緊張之際來訪 日本議員：不願「台灣有事」致力區域穩定
日本眾議院議員鈴木馨祐、長島昭久以及神田潤一今（24日）在日台交流協會發表談話，總結訪問台灣之行。鈴木馨祐表示，此行拜會賴清德總統與台北市長蔣萬安等人，就強化日台關係和國際情勢以及「我們不願發生『台灣有事』，所以要提高嚇阻力」等議題交換意見。
近日日本和中國大陸因日本首相高市早苗的「台灣有事說」而關係緊張。
長島昭久談到，日本正面臨跟中國關係比較緊張的狀態，這次訪台行程是在兩個月前就開始考慮的；雖然台日沒有正式邦交關係，但他認為議員交流是持續進行的事情，為了區域穩定也需要建立良好的關係。
長島昭久說，最近美國發布新版國家安全戰略，在交流期間，他提到第一島鏈和第二島鏈的國家都需要提高嚇阻力，透過這次訪台有進行有意義的意見交換，他承諾，未來也會盡力為台海安全穩定作出貢獻。
首度訪問台灣的神田潤一指出，日台需要進行經濟上面的連結 ，還有人員往來，對保持地區和平非常重要，他希望能延續台日交流。
