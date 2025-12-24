備戰2026 蘇巧慧：就是用一對一方式準備

2026選戰開打，藍白合作、第三勢力動向與各式民調推演眾說紛紜，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天接受網路節目「齊有此理」專訪表示，大家拆解數字、計算板塊轉移，她反而選擇回到最單純、也最簡單邏輯，就是以「一對一」方式準備選戰。

蘇巧慧指出，近來有太多分析試圖用數學方式解釋政治，包括三個人選還是兩個人選，或是第三塊票源會不會轉移、還是民調比例能否直接換算等等，但她強調，政治從來不是數學問題，有人非A不投，也有人則乾脆不投，投票行為不可能精準計算，真正打過大型選戰的人都知道，往前衝就對了。

「操之不在我，想太多其實沒什麼用。」蘇巧慧表示，與其被各種版本牽著走，不如最踏實的方法準備選戰，一直都是採一對一方式準備選戰，把該做的事一件一件做好，往前衝，且藍白在立委的各種投票行為與思想觀念，其實就是一個群體。

藍白合持續在討論，但近期民眾黨主席黃國昌高掛看板引發不同想像，蘇巧慧說，一個政黨的領導者，最基本的責任就是對團隊負責，以如果她是新北黨部主委、是候選人，就是要把整個新北隊帶好，盡全力照顧小雞，這才是合格的母雞，她意有所指說，如果走到一半突然抽身，並不符合一般政治邏輯，但黃國昌主席過去的經驗來看，可能會有一些考量決定轉變，「能否照常理來推斷，我也不是很清楚」。

民眾黨這次在地方決定推出議員參選人，蘇巧慧直言，不管藍綠，基層都感受到對方來勢洶洶，民眾黨在新北確實累積一定支持度，民眾黨支持者年齡層偏年輕，若要爭取年輕世代支持，不能只停留在傳統動員模式，她作為母雞，不只是陪著小雞掃街，而是要告訴選民一個清楚的價值主張「溫暖、創新、會做事」，用新世代觀念解決老問題，並真正回應年輕人的生活需求，自己帶著更多年輕議員一起當選，這會是她與其他政黨團隊最大的差異，希望吸引更多年輕人青睞民進黨。

外界形容新北市近年發展平平，甚至出現城市疲乏感，蘇巧慧說，新北是一座高度成熟的城市，不管換誰當首長，城市都會運作，垃圾會被收、交通警察會在尖峰時段指揮，但她認為，問題不在有沒有做，而在做得好不好、順不順、亮不亮，任何人來當市長「太陽還是一樣會升起」，但轉速會因人而異。

她以自身深耕多年的樹林、鶯歌、新莊為例指出，過去這些區域長期被視為資源相對後段班，捷運、車站、道路與運動設施多年未解，但只要願意窮盡方法、跨局處整合，就能突破限制。無論是大漢溪堤外便道整治、鶯歌車站增設手扶梯，都是在既有法規下，用創意與耐心找到解方，差別在於，你願不願意多想一步、多試一次。

談到潛在國民黨對手台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然，蘇巧慧表示，兩人皆是從基層一路做起的資深公務員，認真、穩健，特質相近，但她認為，城市下一階段需要的不只是穩定，而是新觀念帶來的轉速與亮度，讓城市活起來，她對自己的量能有信心。

對李四川曾稱讚她「穿得漂亮」，被認為貼上標籤，蘇巧慧解讀「他可能真的覺得我漂亮」，但她強調，自己是女性，始終希望社會能給每個人公平機會，明明有一樣的能力，為什麼評價常常先停在外表，她不希望女性政治人物被貼上天花板，而是被看見專業與治理能力。

她也分享家庭教育經驗指出，父母從小告訴她，所有事情都可以嘗試，重點不是能不能，而是適不適合、喜不喜歡，就像教小孩一樣，先試過，再決定要不要繼續，城市治理的核心其實也是如此，讓每個人都能在城市中找到成就感與位置，「就像媽媽帶孩子一樣，陪著他找到最適合自己的方向。」