兒少發展帳戶8年開戶率僅6成 月儲金有下降趨勢

前總統蔡英文任內開辦兒少未來教育發展帳戶，迄今已8年。據衛福部最新統計，截至2023年底開戶近3.2萬人、開戶率逾6成，且研究顯示，開戶人數雖連年增加，但人均每月繳存金額有下降趨勢，且近半縣市選擇最低儲蓄比例逐年增加，認為帳戶養成每月儲蓄習慣不足，應思考其他鼓勵定期儲蓄政策工具。

兒少未來教育發展帳戶2017年試辦一年、2018年啟動，凡2016年1月1日出生的低（中低）收入戶兒童或由政府安置滿2年的失依兒少，皆可申請開戶。開戶即有政府提撥1萬元開戶金，此後可擇定金額每月儲蓄500元、1000元或1250元，政府也提撥同額款項，每人每年最高1.5萬元為限，等孩子到18歲儲金將可達54萬元，用於就學、就業、職訓或創業。

據衛福部統計，2020年時有3萬1729人符合資格，累積開戶1萬7023人、開戶率54%，儲金總金額6億3291萬3268元；2021年有3萬9157人符合資格，累積開戶2萬1924人、開戶率56%，儲金總金額達10億1296萬4554元；2022年有4萬4627人符合資格，累積開戶2萬6726人、開戶率60%，儲金總金額14億8043萬1703元，而最新資料顯示，2023年底開戶已近3.2萬人，開戶率逾6成。

另衛福部委託研究，分析2017年至2022年2.2萬帳戶中，雖然開戶人數連年增加，但人均每月繳存金額有下降趨勢，從2016年每月人均繳950元，2020年降到最低787元，2022年微幅提高至834元，其中近半數縣市，如屏東縣、雲林縣、宜蘭縣、新竹縣、雲林縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣等，選擇500元儲蓄方案比例有逐年增加。

研究指出，在帳戶繳存行為部分，多數案家沒有每月固定存錢習慣，許多家戶都是年底一次性補繳；再者家戶中小孩人數愈多，每人平均儲蓄金額與頻率也會減少，且研究也分析超過6個月無存錢案家，原因包括財務管理出問題、忘記繳存、福利資格異動、不想繼續參加等。

研究結果指出，雖然個案有提高整年儲蓄金額，但養成長期且每月固定儲蓄的習慣仍顯不足，應可思考其他鼓勵定期儲蓄的政策推動工具，並輔以社工協助。