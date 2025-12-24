老農津貼調到多少？陳駿季：政院版1萬2000元以內

現行全額老農津貼為每月8110元，日前立法院朝野立委分別召開記者會為老農津貼相繼加碼，主張最高應調漲到1萬2000元至1萬5000元。農業部長陳駿季今認為，前述調漲金額都太高，應考量政府財務支出，立委多次追問是否政院版本提高到1萬元？陳駿季三緘其口，僅強調提高的額度和調整的排富條款都會符合委員期待。

今立法院社福及衛環委員進行「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修正案進行詢答，針對有立委提案將每月老農津貼從現行8110元提高到1萬2000元，甚至是至1萬5000元，陳駿季直言這些調幅都太高了。

陳駿季答詢時指出，農民福利政策必須考量其他社福基金的平衡，同意要適度提高，但不能一次調太高，否則會造成社會對立。以目前行政院版本來看，會是現行8110元至1萬2000元之間，而所提的排富標準也會符合立委期待，但因為行政院會還沒排審，現階段不適合說出具體數字。

立委賴瑞隆質詢時多次追問，假如政府財政能夠負擔，是否老農津貼將調高超過1萬元？陳駿季指出，提高會是確定的，且土地公告現值已經提高很多，所以也會適度拉高排富門檻，農業部已把修正草案送行政院，只要行政院會通過就會送立法院審議，期待明年1月底就能通過。

根據農業部針對各版本的財務評估比較，發放額度若提高到1萬元，每年額外增加經費近120億；提高到1萬2000元則多出近247億；提高到1萬5000元則要437億。

陳駿季強調，農業部評估發放金額確實應該修正，但無論調高多少都需要額外經費的爭取，老農津貼是法律義務支出，但農業部的財政結構若太多用於福利支出，對農業政策會造成影響。