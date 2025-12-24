台灣再被點名詐騙據點 王鴻薇：行政院不要鴕鳥心態

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

我國詐騙猖獗，國民黨立委王鴻薇說，我國再被國際媒體點名，台灣為詐騙供應鏈與據點，行政院和法務部嚴正面對，不要再鴕鳥心態。

王鴻薇說，世界看到台灣詐騙、繼聯合國毒品和犯罪問題辦公室後，金融時報紀錄片3度點名台灣是詐騙供應鏈與據點。英國「金融時報」日前發布談論網路詐騙的紀錄片，揭露規模達15兆美元的全球網路犯罪產業，其中三度提及台灣，包括詐騙設備硬體轉運站、詐騙相關軟硬件的活躍買家與據點以及伺服器架設所在地，在太子集團案件之後，對我國反詐無疑又是一次重創。

王鴻薇指出，其中節目內容說，2023 年挪威警方逮捕一名馬來西亞學生，調查後確認他用「可攜式基地台」發送假簡訊（詐騙），檢方也發現設備曾從台灣寄往汶萊測試。

王鴻薇表示，節目也專訪資安專家Smith追蹤了年產值 150 億美元的「簡訊詐騙三合會」發現，該集團販售的釣魚網頁套件與訂閱服務，台灣也是密集的購買與操作據點。聯合國毒品和犯罪問題辦公室顧問John Vik指出，線上詐欺的伺服器具有高度流動性，可能設在台灣，顯示台灣的網路基礎建設被跨國犯罪組織利用作為詐騙中繼站。

王鴻薇提到，聯合國毒品和犯罪問題辦公室就是在今年4月初版報告指台灣是國際詐騙洗錢中心。當時他質詢法務部，調查局還說內容偏頗，沒想到不過數月，就爆發太子集團詐騙案。

王鴻薇總結，如今我國再一次被國際媒體點名，數發部、法務部居然都不知道，請行政院和法務部嚴正面對。不要再鴕鳥心態。

詐騙 王鴻薇 法務部

