成立「轉大人ETF」 郭國文：投資未來國力與勞動力
立委郭國文、文藻大學副校長蔡維哲與投信投顧公會理事長尤昭文，上午在立法院舉行「給下一代最棒的聖誕禮物！出生即投資，成立轉大人ETF」記者會，指新世代生活有希望才會願意養小孩，因此提出「轉大人 ETF」方案，希望行政院能支持並提出方案，作為給下一代最棒的聖誕禮物。
⭐2025總回顧
郭國文表示在提出「出生即投資」的構想後，美國「川普帳戶」也有類似的想法；美國政府存入1000美元，家庭、雇主每年最高可為每名兒童供款5000美元，讓孩子年滿18歲時，可掌控帳戶中的資金，不管是要教育、購屋或創業，都有資金可運用，而台灣應可投入更多預算，來改善少子化。
郭國文說依據台股18年加權股價報酬指數年化報酬率約10%計算，只要在孩童出生即進行長期投資。可在孩子成年時，獲得一筆資金。郭國文舉例只要在0歲時，家長與政府每個月各出1200元，孩童在18歲就有超過100萬資金可運用。郭國文表示以此方案計算，一年10萬名新生兒補助1～10歲年，每年預算約144億，並不會造成財政沉重負擔，強調這不是花費，而是投資未來國力與勞動力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言