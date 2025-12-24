成立「轉大人ETF」 郭國文：投資未來國力與勞動力

立委郭國文、文藻大學副校長蔡維哲與投信投顧公會理事長尤昭文，上午在立法院舉行「給下一代最棒的聖誕禮物！出生即投資，成立轉大人ETF」記者會，指新世代生活有希望才會願意養小孩，因此提出「轉大人 ETF」方案，希望行政院能支持並提出方案，作為給下一代最棒的聖誕禮物。

郭國文表示在提出「出生即投資」的構想後，美國「川普帳戶」也有類似的想法；美國政府存入1000美元，家庭、雇主每年最高可為每名兒童供款5000美元，讓孩子年滿18歲時，可掌控帳戶中的資金，不管是要教育、購屋或創業，都有資金可運用，而台灣應可投入更多預算，來改善少子化。