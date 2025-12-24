快訊

郭國文提「轉大人ETF」 家長與政府每月各出1200元18歲領第一桶金

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委郭國文（中）、文藻大學副校長蔡維哲（右）與投信投顧工會理事長尤昭文（左）上午在立法院舉行「給下一代最棒的聖誕禮物！出生即投資，成立轉大人ETF」記者會。記者黃義書／攝影
民進黨立委郭國文（中）、文藻大學副校長蔡維哲（右）與投信投顧工會理事長尤昭文（左）上午在立法院舉行「給下一代最棒的聖誕禮物！出生即投資，成立轉大人ETF」記者會。記者黃義書／攝影

我國少子女化問題嚴重，民進黨立委郭國文今天提出「轉大人ETF」方案，主張從孩童出生便進行長期投資，只要在0到10歲期間，每個月皆由政府與家長各出1200元，年滿18歲時便可獲得超過100萬元，有助於籌措出社會的第一桶金。

⭐2025總回顧

國發會社會發展處副處長賴韻琳回應，這是一個很好的構思，政府向來以最高層次處理少子女化議題，目前由政務委員透過跨部會專案處理，引入資本市場非常重要，透過公私合作解決問題，未來將從政策角度、財政資源等方面進行研議，國發會配合行政院政策辦理。

郭國文上午在立法院舉行「給下一代最棒的聖誕禮物！出生即投資，成立轉大人ETF」記者會，提出仿照美國政府「川普帳戶」的做法，希望我國推出「轉大人ETF」促進生育率，將會是給國家下一代最棒的耶誕禮物。

郭國文指出，美國政府的「川普帳戶」先由政府存入1000美元，家庭與雇主每年最高供款5000美元，孩童年滿18歲時就可掌控帳戶資金，用途涵蓋教育、購屋及創業等方面，台灣也應該投入更多預算改善少子女化。

郭國文說明，美國生育率落在1.6左右，反觀台灣生育率僅有0.87，政府需要透過多元手段促進生育率，依據台股加權股價報酬年化指數估算，只要在所有孩童0到10歲期間，每個月皆由政府與家長各出1200元，年滿18歲時便可獲得100萬元可運用資金。

郭國文推算，如果按照此一方案估算，假設每年有10萬名新生兒，政府補助1至10歲年齡層，每年預算額度約為144億元，不至於造成財政沈重負擔，他個人認為這不僅是花費，而是投資未來國力與勞動力。

郭國文認為，衛福部現有中低收入戶的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，只要把該帳戶擴大至未成年孩童，並且針對經濟弱勢進行全額補助，同時取消用途限制，就能轉型為資下一代的「轉大人ETF」，相關細節都還可以討論與調整，希望行政院提出完整版本落實想法。

投信投顧公會理事長尤昭文說，這是一個很好的政策，出生即投資也是社會安全的一環，包括日本、新加坡、英國及加拿大都有類似政策，如果從學理跟金融財務來看，存款的報酬率不會高於投資，提早為孩童做到儲蓄轉投資，產業界對此樂觀其成。

文藻大學副校長蔡維哲指出，很多國家都有類似構想，值得行政單位借鏡考慮，尤其美國搭配賦稅優惠，同時開放企業跟州政府挹注帳戶，我國也應該朝此方向推動政策，這種長期的耶誕禮物有助於年輕人出社會發揮。

