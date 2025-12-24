選前攻防 朝野拚老農津貼加碼、放寬排富條款

2025年全額老農津貼為每月8110元，日前立法院朝野立委分別召開記者會為老農津貼相繼加碼，有民進黨立委主張應調漲到1萬2000元，有國民黨立委則主張提高至1萬5000元，且均主張放寬10多年未調整的排富條款，今立法院社福及衛環委員會對委員所提「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案進行討論與質詢，未實質審查。

為照顧農民晚年生活，「老年農民福利津貼暫行條例」於1995年5月31日公布實施，老農津貼發放金額每4年應依消費者物價指數（CPI）成長率調整，且調升不調降。

現行排富條款規定，農業所得以外的個人綜合所得稅各類所得總額合計達50萬以上，個人所有土地及房屋價值合計達500萬以上，超過前述門檻者不得領取老農津貼，土地價值以公告土地現值計算，此規定適用自2013年1月1日起的新申請者，已領取者則不受排富規定影響。

立法院近期針對進一步調漲津貼進行攻防，朝野立委均認為，考量通膨物價上揚，為照顧老農生活支出，民進黨有委員提案增至1萬2000 元，國民黨則有委員主張增至1萬5000 元，反映出2026年地方選舉前的政策角力。

立委張嘉郡等人提案，現行老農津貼調整機制已經跟不上物價漲幅的速度，光2019年至2023年間，重要民生物資漲幅就高達13%，每4年檢討1次的機制也已緩不濟急，提案修正調高每月老農津貼至1萬2000元，其後每年依CPI成長率調整，也應調整已14多年未變的排富條款，否則許多農民因土地房屋價漲而失去請領資格，並不公平。

立委許宇甄等人提案，每月老農津貼應調整為1萬5000元，並放寬排富條款，個人所得調整為60萬，財產調整為800萬，唯一自住房屋最高得扣除650萬，CPI年平均成長率達3%即予調整。

立委陳亭妃等人提案，目前的老農津貼已不符現實生活的支出，CPI累計成長率達3%即予調整，並調整排富規定，所得調整為60萬，財產調整為900萬，唯一自住房屋最高得扣除700萬。

立委劉建國等人提案，調整排富規定，所得調整為60萬，財產調整為800萬，唯一自住房屋最高得扣除650萬。

立委蔡易餘等人提案，明年起每月老農津貼至1萬2000元，並取消排富規定。

農業部長陳駿季表示，農業部今年8月已擬具老農津貼暫行條例修正草案函報行政院審議，因應老農津貼調整後的4年期間，CPI發生較劇烈的變化，新增發放額度的變動調整機制，並參酌CPI及不動產價值變化，調整現行排富規範及建立定期調整機制，希望下周行政院版本就能送至立院排審。

陳駿季說，若將老農津貼發放額度調整為1萬5000元，以現行領取人數52.9萬人計算，1年所需經費最高約437.4億，各委員所提發放額度及放寬排富標準的版本，建議應考量政府財政能力為宜。

根據勞工保險局統計，自1995年6月起受農業部委託辦理老農津貼發放業務，2025年11月發放人數約50萬2000餘人，發放金額約40億餘元；自開辦以來，累計受惠人數達147萬餘人，總發放金額約1兆2570億餘元。