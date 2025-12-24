陳駿季：支持適度調整老農津貼額度及放寬排富條款

快訊

中央社／ 台北24日電
農業部長陳駿季。記者林伯東／攝影
朝野黨團呼籲調升老農津貼，農業部陳駿季今天在立法院表示，支持適度調整發放額度、放寬排富條款，並建立期中檢討門檻，例如每兩年檢討一次，觸發機制是CPI達到3%至5%，但需考量政府財政能力。

朝野立委日前爭相提案調高老農津貼，民進黨立委主張從現行新台幣8110元提高到1萬2000元，國民黨團喊話加碼到1萬5000元。立法院社會福利及衛生環境、經濟、內政委員會今天聯席審查朝野立委所提的老年農民福利津貼暫行條例修正草案，邀集相關部會首長詢答討論。

陳駿季表示，現行老農津貼明定發放額度是每4年依照消費者物價指數（CPI）成長率調整，目前每人每月是8110元，且依照農業外所得、土地與房屋價值等訂有排富條款；今年發放共502億元，逾54.7萬人領取，因排富條款導致不合格的人數共1萬4505人。

陳駿季指出，多位立委提出老農津貼修法，修法面向包含3點，第1是調整津貼額度，從維持現行到1萬2000元不等；第2是調整週期，部分立委提案改為1、2年就調整；第3是放寬排富條款，有立委提案農業外所得提高至65萬元，土地與房屋價值則提高至750萬元至1200萬元不等，也有立委提案取消排富條款。

陳駿季表示，農業部經過仔細討論，在政府財政可負擔情況下，朝調升發放額度方向研議；考量近年CPI已達2%以上，建議可制定期中檢討門檻，例如每兩年檢討一次，觸發機制是CPI達到3%至5%之間。

陳駿季說，暫行條例從民國102年施行至今已逾12年未調整，因此建議可朝放寬排富方向處理，其中農業外所得、土地與房屋價值則依參考CPI與土地公告現值增幅；由於立委提案的排富條款標準不一，受益人數約在3000人至7500人不等，有待朝野凝聚共識。

陳駿季指出，依據農業部試算，老農津貼若增加1000元，一年約增加63.5億元；雖然農業部希望對農民保障越高越好，但考量與其他社會福利制度衡平性，並考量財政能力。

陳駿季表示，農業部日前已將草案送到行政院，行政院審查告一段落，經行政院會通過，就會將草案送立法院審議。

陳駿季 行政院 農業部

