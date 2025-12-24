小橘書網路版先納無差別攻擊 劉世芳：預算仍在立院 無法確定編新手冊

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院內政委員會今排審住宅法修正草案，內政部長劉世芳列席。記者劉懿萱／攝影
立法院內政委員會今排審住宅法修正草案，內政部長劉世芳列席。記者劉懿萱／攝影

捷運台北車站日前發生隨機殺人案，內政部長劉世芳今受訪說，這次事件都會地區詢問度很高，先著手從官方網站更新，將暴力襲擊與無差別攻擊，依照國土安全處律定放進去官網，如果預算足夠的話，就會編列下一次更新版，由於明年總預算仍在立法院審議中，尚無法確定明年是否能編列新版手冊，但內政部將極力爭取，。

立法院內政委員會今排審住宅法修正草案，內政部長劉世芳會前受訪再度被問及小橘書，她說明年度總預算現在還在立法院，所以他們不敢確定明年立法院是否會讓他們再印小橘書，但他們會極力爭取。

劉世芳說，現行民防小手冊已發放約680萬份，發放率達86%。偏鄉地區尤其是16個縣市，透過宮廟等人潮聚集場所宣導，宣傳成效非常好。她指這次事件，都會地區詢問度很高，所以先著手從官方網站更新，將暴力襲擊或大規模恐攻，依照國土安全處律定放進去官網，如果預算足夠的話，就會編列下一次更新版。

至於台北市政府26日將在捷運市府站以及市府轉運站，以跨年規模模擬演練，中央是否一同參與？劉世芳說，他們尊重台北市警方律定，上週末他們已經統計全台灣22縣市，在農曆過年前有137場這大型活動，如果縣市地方警察局，需要包括警力支援或警政署協助的話，會全力協助，目前有申請縣市是台北市跟高雄市。

另有民眾在北車撕毀小橘書，劉世芳說，小橘書內容是當危機來臨時，有準備更安全，希望大家都有準備。

劉世芳 小橘書 立法院

