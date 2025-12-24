劉世芳：小橘書官網將更新暴力襲擊、恐攻應對指引

快訊

中央社／ 台北24日電
內政部長劉世芳。本報資料照片

張文台北捷運台北車站與中山站隨機殺人引發社會關注。內政部長劉世芳今天說，明年度預算案還在立法院，不確定是否會再讓內政部印「小橘書」，因此會先在官網更新暴力襲擊、或大規模恐攻的應對指引，若預算足夠將編成更新版。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳、國土管理署長吳欣修等人列席，審查住宅法部分條文修正草案。

會前媒體詢問，台灣全民安全指引（俗稱小橘書）是否會加入防恐攻等內容。劉世芳表示，民國115年度總預算案現在還在立法院，所以不敢確定明年立法院是否會讓內政部再印「小橘書」，不過會極力爭取。

劉世芳說，現在總共發放680萬本小橘書，發放比例高達86%，在16個縣市、偏鄉地區也透過宮廟等人潮聚集較多的地方宣導，效果都非常好；如果再加上這次北捷事件，在都會地區詢問度很高。

劉世芳指出，現在先著手把大家比較擔心的暴力襲擊、大規模恐攻案件的應對指引放在官網上，如果預算足夠，就會編列成下次更新版時使用。

至於部分民眾對發放小橘書感到反彈，甚至到北捷撕毀小橘書，劉世芳表示，這就是小橘書所說的，當危機來臨時「有準備更安全」，希望大家都有準備。

另外，年底跨年活動維安受關注，台北市府預計26日進行高強度演練，選擇在捷運市府站、市府轉運站，並由跨局處單位參與。

劉世芳說，內政部尊重台北市警方的律定，在上週末已從全台22縣市得知，到農曆過年前共有包括跨年、傳統年節等137場大型活動；如果縣市警察局在警力、民力上需要警政署協助，會全力協助，目前有申請的是台北市與高雄市。

