獨／鄭麗文新人事 張顯耀政壇3進3出掌智庫出於2個考量

3個月前，前立委張顯耀跟記者說「我現在凡事低調就好。」，100天後，國民黨主席鄭麗文找他接掌國民黨智庫執行長。做事低調確實是張顯耀政治風格，但他對政治從未忘情，3進3出政治舞台，張顯耀「低調」重出政壇不會只扮跑龍套的角色。

從親民黨主席宋楚瑜倚重的親信、前總統馬英九任內陸委會副主委，鄭麗文掌智庫執行長，頭銜角色職能不同，張顯耀一直在做他擅長的事，功能性強的「幕僚」：神秘、口風緊。

在親民黨時期，雖是立委，但親民黨政策會執行長才是他權力的泉源；進入馬政府體系，張顯耀「文戲武唱」，副主委做的風生水起，完成長官交付任務。成也幕僚性格，敗也幕僚作風，橘營立委不服他牢牢抓緊宋楚瑜，得罪馬英九愛將陸委會主委王郁琦以及背後的真正上司，還鬧出了共諜案。

當年，記者找到張顯耀專訪，他的幕僚安排在敦化南路一棟大樓的辦公室接受記者採訪，張顯耀說，全案完全是單純的「內部鬥爭」，「有人」要逼走他，他還說，只要「老闆一句話」，他不當副主委沒關係，用「共諜」羅織罪名，他怎麼對得起高齡臥病在床的母親，數次採訪中斷，泣不成聲。

張顯耀被調查局與檢調以涉嫌洩漏機密、可能為中共間諜為嫌疑調查，張被迫離職、接受調查並遭限制出境。張顯耀母親也在兒子遭到調查期間病逝。

2015年檢方認為證據不足，無法證明張顯耀洩漏機密或從事危害國安的行為，處分不起訴，王郁琦也因此請辭。清白雖還，但人事已非。

記者在3個月前問2024年他涉嫌觸犯 《反滲透法》與《總統副總統選舉罷免法》，張顯耀說，法院還在審理中，他不能談，但他提到一個背景，北京很清楚，郭台銘當時不是候選人，任何形式的介選是在幫助民進黨漁翁得利。今年2月，橋頭地檢署偵結依反滲透法等罪嫌起訴張顯耀，以100萬元交保。

鄭麗文與張顯耀在立委時期建立深厚互信，她邀張「共扛責任」不需透過任何「中間人」舉薦，在野執政聯盟的藍白合作架構、兩岸新局勢這2個最重要且迫切的議題，是鄭麗文認為張顯耀是掌智庫最適人選。

記者也掌握到，張顯耀掌智庫的訊息確定後，國民黨幾位大老私下表達正面肯定的態度。至於「督導南部」的傳聞，據了解，那是有人在背後放話。