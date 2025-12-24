聽新聞
0:00 / 0:00

獲提名中選會主委 游盈隆：我就是過河卒子

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷屈彥辰林銘翰／台北報導

獲行政院提名為中選會主委的台灣民意基金會董事長游盈隆昨天表示，這是苦差事、跳火坑，接下來他就是過河卒子，接受最嚴厲的考驗。傳出綠營內部對這項提名有雜音，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，社會對游的言行有不同看法，但擔任主委重點在於嚴守中立、公正主持選務，未來審查將嚴守「適格、適任」原則。

⭐2025總回顧

行政院前天公布中選會委員提名名單，將送立院行使同意權。對於被提名，游盈隆表示，這不是爽缺，更不是肥缺，接下來「我就是過河卒子」，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。

民眾黨團總召黃國昌說，敬重游盈隆敢講真話的態度，同時也看重他在政治學及民調等方面的專業，然而人事同意權案必須公事公辦，既然進入立法院審查就沒有個人情誼，「我們就是理性負責地嚴格審查，以回應人民的期待」。

黃國昌也說，等到民眾黨團收到正式公文，就會發問卷給所有被提名人，問題包含是否贊成公投綁大選、是否支持國內移轉投票等，問卷答覆內容將影響民眾黨團票意向，但他擔心的是，游盈隆恐怕不是被在野黨封殺，而是會被民進黨自行封殺。

延伸閱讀

遞橄欖枝？中選會人選接受在野推薦 學者：「楚樵誘敵」試探藍白

民調／綠支持增7.3百分點 游盈隆：在野停砍年金、擋國防預算催化

肯定中選會徵詢名單有納入 羅智強喊話賴總統：可放在其他提名

黃國昌告發府院關說大法官 綠：拿出證據

相關新聞

黨政高層曾和大法官蔡宗珍溝通？黃國昌赴北檢告發 府：沒評論價值

網路媒體報導，今年大罷免攻防時府院曾請黨政高層和大法官蔡宗珍「溝通」，民眾黨立院黨團總召黃國昌今赴北檢告發此事涉及妨害司...

民調／綠支持增7.3百分點 游盈隆：在野停砍年金、擋國防預算催化

台灣民意基金會最新民調指出，三成八國人支持民進黨，二成一屬意國民黨，一成七力挺民眾黨。基金會董事長游盈隆指出，與上月相比...

遞橄欖枝？中選會人選接受在野推薦 學者：「楚樵誘敵」試探藍白

行政院昨公布中選會正副主委以及委員人選，也接受在野推薦。學者認為，看似民進黨有意在朝野劍拔弩張的時刻遞出橄欖枝，實則是「...

獲提名中選會主委 游盈隆：我就是過河卒子

獲行政院提名為中選會主委的台灣民意基金會董事長游盈隆昨天表示，這是苦差事、跳火坑，接下來他就是過河卒子，接受最嚴厲的考驗...

排名不斷向前 卓榮泰：2024年台灣「清廉印象指數」獲歷年最佳

行政院長卓榮泰說，台灣在各項國際廉政評比持續提升，像2024年「清廉印象指數」排名第25名是歷年最佳；另請法務部推動「聯...

日本前法務大臣鈴木馨祐：日本會竭盡所能防範 絕不容許「台灣有事」

賴清德總統今天分別接見日本前法務大臣、眾議員鈴木馨祐暨「TY會」會長、參議員瀧波宏文訪團，賴總統致詞時感謝日本首相高市早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。