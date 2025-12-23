排名不斷向前 卓榮泰：2024年台灣「清廉印象指數」獲歷年最佳

行政院長卓榮泰說，台灣在各項國際廉政評比持續提升，像2024年「清廉印象指數」排名第25名是歷年最佳；另請法務部推動「聯合國反貪腐公約」第3次國家報告國際審查會議時，展現政府推動廉能政策成效與決心，讓世界看見更廉能的台灣。

行政院透過新聞稿表示，卓榮泰今天主持「中央廉政委員會第31次委員會議」，並在聽取法務部「當前廉政情勢及分析」後表示，台灣在各項國際廉政評比分數持續提升、排名不斷向前，像今年公布的2024年「清廉印象指數」獲67分、排名第25名，為歷年最佳，顯示國際社會肯定台灣民主法治及廉能治理，這是台灣榮譽，這也是各部會與民間團體「跨域合作、公私協力」的具體成果。

針對法務部撰提公布「聯合國反貪腐公約第三次國家報告」，卓榮泰表示，台灣自2022年啟動「聯合國反貪腐公約」第二次國家報告國際審查以來，依國際委員建議完成多項反貪腐政策，包含推動「透明晶質獎」成為國家級正式獎項、制定「公益揭弊者保護法」、「刑事訴訟法」之「特殊強制處分」章及刑法「妨害司法公正罪」章等，在反貪領域已有相當成效。

針對廉政委員會委員所提「以現有基礎為核心，逐步推動政府採購資料結構化」，卓榮泰責成行政院公共工程委員會依循現有「行政院及所屬各級機關政府資料開放作業原則」標準，落實政府資料開放。

卓榮泰說，有關目前政府採購網系統及資料，請工程會評估是否可導入國際開放採購資料標準（OCDS）或其他方式，提升採購資料結構化，以利於整合及開放應用。各機關若有跨資料應用需求，也可依業務功能完成個別資料整合後，再與工程會協調技術介接。