快訊

別只盯著黃仁勳！這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

阿信終場致謝提「期待的陣容」 朱孝天稱「場面話」：聽聽就算了吧

排名不斷向前 卓榮泰：2024年台灣「清廉印象指數」獲歷年最佳

中央社／ 台北23日電
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院卓榮泰說，台灣在各項國際廉政評比持續提升，像2024年「清廉印象指數」排名第25名是歷年最佳；另請法務部推動「聯合國反貪腐公約」第3次國家報告國際審查會議時，展現政府推動廉能政策成效與決心，讓世界看見更廉能的台灣。

⭐2025總回顧

行政院透過新聞稿表示，卓榮泰今天主持「中央廉政委員會第31次委員會議」，並在聽取法務部「當前廉政情勢及分析」後表示，台灣在各項國際廉政評比分數持續提升、排名不斷向前，像今年公布的2024年「清廉印象指數」獲67分、排名第25名，為歷年最佳，顯示國際社會肯定台灣民主法治及廉能治理，這是台灣榮譽，這也是各部會與民間團體「跨域合作、公私協力」的具體成果。

針對法務部撰提公布「聯合國反貪腐公約第三次國家報告」，卓榮泰表示，台灣自2022年啟動「聯合國反貪腐公約」第二次國家報告國際審查以來，依國際委員建議完成多項反貪腐政策，包含推動「透明晶質獎」成為國家級正式獎項、制定「公益揭弊者保護法」、「刑事訴訟法」之「特殊強制處分」章及刑法「妨害司法公正罪」章等，在反貪領域已有相當成效。

針對廉政委員會委員所提「以現有基礎為核心，逐步推動政府採購資料結構化」，卓榮泰責成行政院公共工程委員會依循現有「行政院及所屬各級機關政府資料開放作業原則」標準，落實政府資料開放。

卓榮泰說，有關目前政府採購網系統及資料，請工程會評估是否可導入國際開放採購資料標準（OCDS）或其他方式，提升採購資料結構化，以利於整合及開放應用。各機關若有跨資料應用需求，也可依業務功能完成個別資料整合後，再與工程會協調技術介接。

行政院 廉政 卓榮泰 法務部

延伸閱讀

藍白表決勝 總統彈劾案排入26日立院院會議程

肯定中選會徵詢名單有納入 羅智強喊話賴總統：可放在其他提名

賴總統滿意度增5.5% 卓揆滿意度與不滿打平

財劃法不副署 藍白監院陳情要求彈劾卓榮泰

相關新聞

黨政高層曾和大法官蔡宗珍溝通？黃國昌赴北檢告發 府：沒評論價值

網路媒體報導，今年大罷免攻防時府院曾請黨政高層和大法官蔡宗珍「溝通」，民眾黨立院黨團總召黃國昌今赴北檢告發此事涉及妨害司...

民調／綠支持增7.3百分點 游盈隆：在野停砍年金、擋國防預算催化

台灣民意基金會最新民調指出，三成八國人支持民進黨，二成一屬意國民黨，一成七力挺民眾黨。基金會董事長游盈隆指出，與上月相比...

遞橄欖枝？中選會人選接受在野推薦 學者：「楚樵誘敵」試探藍白

行政院昨公布中選會正副主委以及委員人選，也接受在野推薦。學者認為，看似民進黨有意在朝野劍拔弩張的時刻遞出橄欖枝，實則是「...

排名不斷向前 卓榮泰：2024年台灣「清廉印象指數」獲歷年最佳

行政院長卓榮泰說，台灣在各項國際廉政評比持續提升，像2024年「清廉印象指數」排名第25名是歷年最佳；另請法務部推動「聯...

日本前法務大臣鈴木馨祐：日本會竭盡所能防範 絕不容許「台灣有事」

賴清德總統今天分別接見日本前法務大臣、眾議員鈴木馨祐暨「TY會」會長、參議員瀧波宏文訪團，賴總統致詞時感謝日本首相高市早...

「盼深化交流合作」接見日本參議員 賴總統：感謝對台灣長期支持

賴清德總統今天接見日本參議員瀧波宏文所率訪團表示，台灣和日本都面對全球經貿情勢變化、紅色供應鏈風險以及經濟安全等課題，期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。