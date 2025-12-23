聽新聞
黨政高層曾和大法官蔡宗珍溝通？黃國昌赴北檢告發 府：沒評論價值
網路媒體報導，今年大罷免攻防時府院曾請黨政高層和大法官蔡宗珍「溝通」，民眾黨立院黨團總召黃國昌今赴北檢告發此事涉及妨害司法公正罪嫌。對此，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統尊重司法獨立，也沒有所謂施壓，「這個沒有評論的價值」。
憲法法庭宣告憲訴法修法違憲，蔡宗珍等3位大法官指判決無效。網路媒體報導稱，今年大罷免攻防時，府院請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但踢到「鐵板」。
郭雅慧表示，對於司法，賴總統立場一直都表達很清楚，尊重司法獨立、不介入個案，也沒有所謂施壓。特定報導是用沒有查證、臆測、影射方式，「這個沒有評論的價值」。
FB留言