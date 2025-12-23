日本前法務大臣鈴木馨祐：日本會竭盡所能防範 絕不容許「台灣有事」

賴清德總統今天分別接見日本前法務大臣、眾議員鈴木馨祐暨「TY會」會長、參議員瀧波宏文訪團，賴總統致詞時感謝日本首相高市早苗首相高度重視台海和平及台日關係。鈴木馨祐表示，絕對不容許讓「台灣有事」，也絕不容許發生以武力改變現狀的情況，因此要加強嚇阻能力，確保順利達到嚇阻效果。在此信念下，日本會竭盡所能地協助和防範。

賴總統致詞時感謝鈴木眾在法務大臣任內推動法務省修改法令，從今年5月26日開始，台灣旅日僑胞可以在戶籍當中的「國籍、地區」欄位登記為「台灣」，不但保障台灣僑胞權益，也展現台日友好關係。

賴總統表示，長年以來台灣和日本共同因應天災、疫情等挑戰，患難見真情。台灣和日本都位於地震頻繁的環太平洋地震帶，也同屬第一島鏈關鍵地位，面對威權主義擴張以及全球經貿局勢變化等挑戰，期待台日繼續深化合作。相信透過臺日攜手合作，不僅能夠維護區域和平，更能共創繁榮發展。

鈴木馨祐表示，針對台灣近期針對日本食品回歸正常管理措施，及日本近日遭受許多來自中國的壓力，台灣人民以行動支持日本，這些都證明了臺灣是日本的真正友人，要表達感謝之意。

鈴木馨祐眾提及，日本高市內閣成立迄今已滿兩個月，再三強調台日關係的重要性。台灣與日本不僅共享普世價值，也是命運共同體，台灣對日本而言是非常重要的夥伴，也是極為珍貴的友人。在地緣政治變化的情勢中，台灣與日本都遭受到來自中國各種形式的壓力，「台灣有事就是日本有事」，期盼能維持區域整體的和平穩定。

賴總統接見瀧波宏文時表示，瀧波是台灣女婿，不僅常在日本國會為台灣仗義執言，更大力促成「戶籍標示台灣案」的通過，要表達最誠摯的感謝。

賴總統也感謝高市早苗今年10月在美國總統川普訪日時，重申台海和平穩定的重要性。另外，今年APEC韓國慶州年會時，高市也在緊湊行程中，特別與我國林信義領袖代表進行雙邊會談。

瀧波宏文說，日本與台灣應加強合作，共同面對嚴峻的安全保障挑戰，並談及日本高市首相在國會「台灣有事」論的答詢，表示這是攸關日本存立危機的事態，延續前首相安倍前的政策方向，認為該表述正確且不應撤回。