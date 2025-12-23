「盼深化交流合作」接見日本參議員 賴總統：感謝對台灣長期支持

賴清德總統今天接見日本參議員瀧波宏文所率訪團表示，台灣和日本都面對全球經貿情勢變化、紅色供應鏈風險以及經濟安全等課題，期盼未來持續深化交流合作，帶動兩國的繁榮發展。瀧波宏文談及日本首相高市早苗在國會「台灣有事」論的答詢，他認為該表述正確且不應撤回。

總統府晚間發布新聞稿指出，總統今天接見「日本參議院TY會台灣訪問團」一行，由日本參議員瀧波宏文率領，總統致詞時表示，「TY會」的名稱有「台灣友好會」的寓意，他非常感謝「TY會」各位國會議員對台灣長期的支持。尤其瀧波會長是台灣女婿，不僅常在日本國會為台灣仗義執言，更大力促成「戶籍標示台灣案」的通過，總統表達最誠摯的感謝。

總統表示，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之曾說，目前台日關係可說是歷史上最好的狀態。並表示，台灣和日本在各領域不斷深化交流，而當台灣、日本面臨困難的時候，總是彼此伸出援手、互相幫助，呈現兩國友好情誼。

總統表示，今年花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，日本政府在第一時間表達慰問，日本國土交通省更無償提供水位觀測浮標用來監測堰塞湖水位，瀧波宏文所屬的「日華議員懇談會」也在訪台時轉致捐款目錄，他深致感謝之意。

總統也感謝日本首相高市早苗今年10月在美國總統川普訪日時，重申台海和平穩定的重要性。另外，今年亞太經合會（APEC）韓國慶州年會時，高市早苗也在緊湊行程中，特別與中華民國領袖代表林信義進行雙邊會談。

總統並表示，台灣和日本都面對全球經貿情勢變化、紅色供應鏈風險以及經濟安全等課題，期盼未來持續深化交流合作，帶動兩國的繁榮發展。

瀧波宏文致詞時提到，去年雙十國慶期間與總統見面時，日本尚未公布可在戶籍的國籍欄上登記「台灣」的政策；他在日華懇擔任「戶籍問題」專案小組負責人，最終，團隊促成戶籍法修正。

瀧波宏文說，日本與台灣應加強合作，共同面對嚴峻的安全保障挑戰，並談及日本首相高市早苗在國會「台灣有事」論的答詢，表示這是攸關日本存立危機的事態，延續前首相安倍晉三的政策方向，認為該表述正確且不應撤回。他個人曾任農林水產省副大臣、經濟產業大臣政務官等要職，了解台灣周邊包括能源、糧食與經濟安全等，確實與日本危急存亡的狀態密切相關。

最後，他強調，台日雙方在區域安全與價值合作上應持續深化，「TY會」此次隨同訪台的多位議員亦將秉持同樣理念，推動更緊密的台日合作。