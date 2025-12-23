賴總統盼台日合作因應挑戰 日本前法務大臣：絕不許台灣有事

賴清德總統今天接見日本前法務大臣、眾議員鈴木馨祐所率訪賓表示，面對威權主義擴張以及全球經貿局勢變化等挑戰，期待台日繼續深化合作。鈴木馨祐表示，絕對不容許讓台灣有事，也絕不容許發生以武力改變現狀的情況，在此信念下，日本會竭盡所能協助和防範。

總統府晚間發布新聞稿指出，總統今天接見日本前法務大臣、眾議員鈴木馨祐等訪賓，總統首先對於鈴木馨祐等人在此關鍵時刻來訪，用具體行動展現對台灣的重視與支持，代表全體人民表達誠摯歡迎與感謝。

總統感謝鈴木馨祐在法務大臣任內推動法務省修改法令，從今年5月26日開始，台灣旅日僑胞可以在戶籍當中的「國籍、地區」欄位登記為「台灣」，不但保障台灣僑胞權益，也展現台日友好關係。

總統表示，長年以來台灣和日本共同因應天災、疫情等挑戰，患難見真情。訪賓之一的眾議員神田潤一來自青森，對於月初青森地區發生強震，總統除表達慰問，也指示有關單位做好援助準備。

總統說，台灣和日本都位於地震頻繁的環太平洋地震帶，也同屬第一島鏈關鍵地位，面對威權主義擴張以及全球經貿局勢變化等挑戰，期待台日繼續深化合作。相信透過台日攜手合作，不僅能夠維護區域和平，更能共創繁榮發展。

總統表示，當前AI浪潮席捲全球，台灣在AI、半導體以及資通訊等領域的實力，將能與日本技術、制度優勢相互結合，共同打造更安全、更有韌性的產業體系，為區域經濟與全球供應鏈安全做出更多貢獻。也期待透過這次交流對台灣有更深入的了解，未來一起拓展台日更多元合作。

鈴木馨祐致詞時首先感謝賴總統於公務繁忙之際撥冗接見，並對日前台北發生隨機襲擊事件中不幸離世的民眾表示哀悼之意，也祝福傷者早日康復。此外，針對台灣近期有關日本食品回歸正常管理措施，及日本近日遭受許多來自中國的壓力，台灣人民以行動支持日本，這些都證明了台灣是日本的真正友人，要表達感謝之意。

鈴木馨祐說，日本高市內閣成立迄今已滿兩個月，再三強調台日關係的重要性，台灣與日本不僅共享普世價值，也是命運共同體，台灣對日本而言是非常重要的夥伴，也是極為珍貴的友人。

他提到，在地緣政治變化的情勢中，台灣與日本都遭受來自中國各種形式的壓力，台灣有事就是日本有事，期盼能維持區域整體的和平穩定。

鈴木馨祐表示，絕對不容許讓台灣有事，也絕不容許發生以武力改變現狀的情況，因此要加強嚇阻能力，確保順利達到嚇阻效果。在此信念下，日本會竭盡所能地協助和防範。並祝福台灣在賴總統強而有力的領導下國運昌隆，並持續加深台日關係的發展。

此外，總統府發布新聞稿表示，副總統蕭美琴上午接見鈴木馨祐所率訪賓表示，近年來台日兩國儘管面臨諸多挑戰，雙方關係維持穩健發展，在經貿往來、投資合作、供應鏈協調以及對重大區域地緣政治等議題持續交流。最後，感謝訪賓親自到來，並盼就相關重要議題進行深入討論。